HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı! (Hangi saatlerde sokağa çıklamaları yasak?)

Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı! (Hangi saatlerde sokağa çıklamaları yasak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:30 | Son Güncelleme

Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı alındı. Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından kent genelinde 65 yaş ve üstündeki vatandaşların saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı.

Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı! (Hangi saatlerde sokağa çıklamaları yasak?)

65 yaş ve üstü için alınan kısıtlama kararını Mardin Valiliği duyurdu. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı.

BELİRLİ SAATLER DIŞINDA YASAKLANDI

Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı.

Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Kayseri'de bulundu! 6 bin yıllıkKayseri'de bulundu! 6 bin yıllık
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Antalya'da intihar girişimi! Film gibi izlediler
Endişe dolu anlar! Film gibi izlediler
'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı: 30 milyon lira vermeye hazırım
'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı
Hastaneden çalınmıştı! 2.5 yaşındaki çocuğun akciğer cihazı bulundu
2,5 yaşındaki çocuğun hayatıyla oynamışlar!
Kayseri'de 6 bin yıllık 'idol' bulundu
Kayseri'de bulundu! 6 bin yıllık
Diyarbakır'da kola bağımlısı genç şaşırtıyor! Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
Düğünde görülmemiş koronavirüs önlemi! Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
Kafasına poşet geçirip gelin ve damada sarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.