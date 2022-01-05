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  4. Mardin'de elektrik hattı patladı! Sokak kıvılcımlarla aydınlandı

Mardin'de elektrik hattı patladı! Sokak kıvılcımlarla aydınlandı

05.01.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aşırı elektrik yüklenmesi nedeniyle hatlarda patlama meydana geldi. Kıvılcımlarla aydınlana sokakta alevler gökyüzüne yükseldi. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile kayda aldı.

Olay, İpekyolu Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Havaların soğumasıyla birlikte kaçak elektrik kullanımının arttığı kentte aşırı yüklenmeden dolayı iki ayrı elektrik hattında patlamalar oldu. Alevlerin gözyüzüne yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ENERJİ HATLARINDA YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine mahalleye gelen Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi ekipleri bölgedeki akımı kesip hatlardaki arızayı gidermek için kablo yenileme çalışması başlattı. Yetkililer, aşırı yüklenmeden kaynaklı patlamaların meydana geldiğini ve enerji hatlarındaki yenileme çalışmaları sonrasında bölgeye elektrik verileceğini söyledi.

İHA

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Mardin
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