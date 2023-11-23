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  4. Mardin'de Gülcan Yeşilmen silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Polis sevgilisi gözaltına alındı

Mardin'de Gülcan Yeşilmen silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Polis sevgilisi gözaltına alındı

23.11.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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Mardin'de silah sesi üzerine olay yerine giden ekipler girdiği dairede Gülcan Yeşilmen'i silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yürütülen soruşturmada Gülcan’ın birlikte yaşadığı polis memuru sevgilisi gözaltına alındı.

Mardin'de Gülcan Yeşilmen silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Polis sevgilisi gözaltına alındı

Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Mahalledeki bir apartman dairesinden silah sesi duyulması üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin girdiği dairede Gülcan Yeşilmen, tabanca ile karnından vurulmuş olarak bulundu. İlk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Yeşilmen, kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yeşilmen’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Midyat ilçesi Ortaçarşı Mahallesi’ndeki Kıble Mezarlığı’nda toprağa verildi.

POLİS SEVGİLİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmayı devralan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gülcan’ın birlikte yaşadığı ismi belirtilmeyen polis memuru sevgilisi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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