Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

Mardin'in Midyat ilçesi Dörtyol Kavşağı’nda gözü oyulmuş bir köpek gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, yiyecek ve su verdikleri köpeği, İtfaiye Grup Amirliği'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi de yapılan köpeğin alınması için Mardin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verildi.

"HAYVAN BARINAĞINA HABER VERDİK"



İHA'nın haberine göre İtfaiye Amiri Tekin Akkurt, “Refüjde gözünden yaralanmış bir köpeğin olduğu ihbarını aldık. İntikal ettik, köpeği tuttuk. Daha sonra köpeği Midyat İtfaiye Grup Amirliği'ne getirdik. Hayvan Barınağına haber verdik. Gelip köpeği almalarını bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

