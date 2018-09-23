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Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:47 | Son Güncelleme

Sokak hayvanlarına yönelik şiddete bir yenisi daha eklendi. Mardin'in Midyat ilçesinde bir gözü oyulan sokak köpeği itfaiye ekipleri tarafından hayvan barınağına verilmek üzere teslim alındı.

Mardin'de sokak köpeğinin gözünü oydular

Mardin'in Midyat ilçesi Dörtyol Kavşağı’nda gözü oyulmuş bir köpek gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, yiyecek ve su verdikleri köpeği, İtfaiye Grup Amirliği'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi de yapılan köpeğin alınması için Mardin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verildi.

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"HAYVAN BARINAĞINA HABER VERDİK"

İHA'nın haberine göre İtfaiye Amiri Tekin Akkurt, “Refüjde gözünden yaralanmış bir köpeğin olduğu ihbarını aldık. İntikal ettik, köpeği tuttuk. Daha sonra köpeği Midyat İtfaiye Grup Amirliği'ne getirdik. Hayvan Barınağına haber verdik. Gelip köpeği almalarını bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir Mardin'li olarak bunu yapanı kınıyorum o an orada olsam belki de köpeğin yerine bunu yapan ahlaksız kansızların bir yerlerinde oyuk açılırdı
Bunu yapan insan mi şimdi
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