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  4. Mardin'de sokak ortasında arkadaş dehşeti! Boğazından bıçakladı

Mardin'de sokak ortasında arkadaş dehşeti! Boğazından bıçakladı

20.06.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Y.C.T. isimli şahıs, sokak ortasında yanına yaklaşan arkadaşı tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Mardin'de sokak ortasında arkadaş dehşeti! Boğazından bıçakladı

Alınan bilgilere göre, saat 18.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle Urfa Caddesi üzerinde Y.C.T., daha önce tartıştığı ismi öğrenilemeyen arkadaşı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, Y.C.T.'yi boğazından ve çeşitli yerlerinden 7-8 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı.

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Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalenin ardından Y.C.T.’yi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede gerekli müdahaleleri yapılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaçan şüpheli şahsın yakalanması için emniyet güçlerinin çalışma başlattığı kaydedildi.

İHA

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