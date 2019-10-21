Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Öte yandan, MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." denildi.

(AA/İHA)

