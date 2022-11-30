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Mardin merkezli 9 ilde terör operasyonu! 32 şüpheli yakalandı

30.11.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin merkezli 9 ilde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. İşte haberin detayları...

Mardin merkezli 9 ilde terör operasyonu! 32 şüpheli yakalandı

Mardin merkezli 9 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesince çalışma başlatıldı.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Mardin merkezli, İstanbul, Adana, Antalya, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şırnak ve Niğde'de eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 13 fişek, 3 uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği, şarjör ve 35 fişek, 2 yasaklı yayın ile dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılardan 23'ü emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi. (AA)

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Mardin terör operasyonu

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