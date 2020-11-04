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Mardin’de sözde DEAŞ Valisinin koruması yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 09:07 | Son Güncelleme

Mardin’de düzenlenen operasyonlarda, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ valisinin koruması yakalandı.Türkiye’ye yasadışı yollarla geçerken Demirtepe hudut sınır hattında yakalan 14 Suriye uyruklu şahsın yapılan araştırmasında M.H.O.

Mardin’de düzenlenen operasyonlarda, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ valisinin koruması yakalandı.
Türkiye’ye yasadışı yollarla geçerken Demirtepe hudut sınır hattında yakalan 14 Suriye uyruklu şahsın yapılan araştırmasında M.H.O. isimli şahsın, Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ Valisi olarak bulunan Ebu Muntasır kod adlı A.E.H. isimli teröristin koruması olduğu, Munbiç’te DEAŞ terör örgütü adına YPG terör örgütü ve rejim kuvvetlerine karşı savaştığı tespit edildi. Olayla ilgili gözaltında bulunan M.H.O. isimli terörist çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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