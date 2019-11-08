HABER

Mardin’de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 23:08 | Son Güncelleme

Mardin’de jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait 660 paket pipo tütünü 600 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesinde bulunan Akıncı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yaptığı uygulamada 35 MPG 62 plakalı yolcu otobüsünü durdu.

Mardin’de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Mardin’de jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcuya ait 660 paket pipo tütünü 600 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Artuklu ilçesi Akıncı Mahallesinde bulunan Akıncı Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yaptığı uygulamada 35 MPG 62 plakalı yolcu otobüsünü durdu. Ekipler tarafından durdurulan otobüste yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan A.A. isimli kadına ait 50 gramlık paketler halinde 660 paket pipo tütünü ile 600 paket (60 karton) muhtelif markalarda kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda A.A ifadesinin alınmasın sonrası serbest bırakıldığı bildirildi.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Beşiktaş'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktıBeşiktaş'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Mardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildiMardin kırsalında tespit edilen 18 kilo EYP imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir

BM: Devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’ın kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.