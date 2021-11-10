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  4. Marie Antoinette'in elmas bileklikleri 8 milyon dolara satıldı

Marie Antoinette'in elmas bileklikleri 8 milyon dolara satıldı

10.11.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in sahip olduğu elmas bileklikler İsviçre'de düzenlenen bir müzayedede 8 milyon dolara satıldı.

Marie Antoinette'in elmas bileklikleri 8 milyon dolara satıldı

Bir zamanlar Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'in sahip olduğu elmas bileklikler İsviçre'de düzenlenen bir müzayedede 8 milyon dolara satıldı.

Bileklikler açık artırmaya telefonla katılan ve adının açıklanmasını istemeyen bir alıcının oldu.

Marie Antoinette, Fransız Devrimi sırasında giyotinle idam ediilmeden önce güvende olması için uzağa yollamıştı.

Her iki bileklik de ülke dışın akaçırılmış ve 200 yıldan uzun süre ailesinde almıştı.

112 elmasla süslü bileklikler ilk kez müzayedeyede satıldı ve beklenenin iki katı bir fiyata aldı.

Christie's Müzayede Evi'nin Avrupa Başkanı Franois Curiel "Bu bileklikler, Fransız tarihinin en önemli dönemini anlatak için, ışıltısı ve zaferiyle zaman yolculuğu yaptı" dedi.

Marie Antoinette Avusturya'da doğmuş ve geleceğin Fransa Kralı 16. Louis'in eşi olma üzere çocuk yaşta Fransa'ya yollanmıştı.

1793'te kendisini müsrif ve kralın üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmakla suçlayan Fransız halkının arasında giderek gözden düştükten sonra, eşinden birkaç ay sonra giyotinle idam edilmişti.

Hapishanedeyken yazdığı mektupta mücevherle dolu tahta bir sandığın uzağa gönderilmesini istemişti.

Müzayede evi, mücevherleri Marie Antoinette'in hayatta kalan kızı Marie Therese'nin Avusturya'ya gelişinde aldığını belirtti.

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