HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mark Zuckerberg neye hazırlanıyor? Meta'nın kurucusundan akılalmaz sığınak planı: 100 milyon dolar harcama, 30 yatak, 30 banyo...

Mark Zuckerberg neye hazırlanıyor? Meta'nın kurucusundan akılalmaz sığınak planı: 100 milyon dolar harcama, 30 yatak, 30 banyo...

19.12.2023 11:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg ABD'ye bağlı Hawaii'de bir sığınak inşa etmeye başlıyor. Yaklaşık 100 milyon dolara mal olması beklenen sığınağın 5 bin metrekare alana inşa edilecek olup 30 yatak odası ve 30 banyosu olacağı ifade edildi. Sığınağın yapımında çalışanlar ise projenin çok gizli yürütüldüğünü söyledi. Zuckerberg'ün akılalmaz sığınak planı, sosyal medyada 'bu neyin hazırlığı?' tarzında soruların sorulmasına yol açtı.

Mark Zuckerberg neye hazırlanıyor? Meta'nın kurucusundan akılalmaz sığınak planı: 100 milyon dolar harcama, 30 yatak, 30 banyo...

Wired'ın haberine göre, eski ismiyle Facebook, günümüzde Meta olarak anılan sosyal medya platformunun sahibi Mark Zuckerberg, Hawaii'nin Kauai Adası'nda bir sığınak inşa etmeye başladı.

Yapımı çok gizli sürdürülen sığınağın detayları duyanları adeta şoke ediyor!

213

EKİPLER ARALARINDA BİLE KONUŞAMIYOR

Zuckerberg'ün sığınak projesinde çalışan hiç kimsenin ne inşa ettikleri hakkında konuşmasına izin verilmiyor.

Projede yer alan birçok işçiye göre, marangozlardan elektrikçilere, boyacılardan güvenlik görevlilerine kadar hemen hemen herkes katı bir gizlilik sözleşmesine bağlı.

Ve bu anlaşmaların formalite olmadığını söylüyorlar. Çok sayıda işçi, sosyal medyada paylaşımda bulunan meslektaşlarının projeden çıkarıldığını gördüklerini veya duyduklarını iddia ediyor.

Kaynaklar, tesisteki farklı inşaat ekiplerinin ayrı projelerde görevlendirildiğini ve işçilerin işleri hakkında diğer ekiplerle konuşmasının yasak olduğunu söylüyor.

w1w11

270 MİLYON DOLARI AŞACAK

Araziyi Ağustos 2014'ten itibaren bir dizi anlaşmayla satın alan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg Koolau Çiftliği adını verdiği mülkünde, planlama belgelerine göre 5.000 metrekarelik bir yer altı sığınağı çizdi.

Kendi enerji ve gıda kaynaklarına sahip olacak ve arazi satın alma fiyatlarıyla birleştirildiğinde maliyeti 270 milyon doları aşacak.

30 BANYO, 30 MUTFAK VE ÇİFTÇİLİK...

WIRED tarafından incelenen planlara ve projeye aşina bir kaynağa göre, kısmen tamamlanmış olan site, toplamda en az 30 yatak odası ve 30 banyoya sahip bir düzineden fazla binadan oluşuyor. Birden fazla asansör, ofis, konferans odası ve endüstriyel büyüklükte bir mutfak içeren, toplam taban alanı profesyonel bir futbol sahasıyla (57.000 feet kare) karşılaştırılabilecek iki konak etrafında toplanmıştır.

WIRED tarafından incelenen kaynaklara ve planlama belgelerine göre yerleşke, 55 fit çapında ve 18 fit yüksekliğinde kendi su deposu ve bir pompa sistemiyle kendi kendine yeterli olacak. 1.400 dönümlük alanda çiftçilik ve tarım yoluyla halihazırda çeşitli yiyecekler üretiliyor. Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan'ın sözcüsü Brandi Hoffine Barr, projenin boyutu veya sığınak benzeri nitelikleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

+

"NEYİN HAZIRLIĞI?"

Mark Zuckerberg'ün bu özel çalışması birçok kişinin aklına aynı soruyu getirdi.

Sosyal medya kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda "Bu neyin hazırlığı" tarzında sorular sordu.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölen bebeğin kanından uyuşturucu çıktı! Müebbetleri isteniyordu, serbest kaldılarÖlen bebeğin kanından uyuşturucu çıktı! Müebbetleri isteniyordu, serbest kaldılar
Uzaklaştırma kararı bitince eve getirdi, çocuklarının önünde katletti!Uzaklaştırma kararı bitince eve getirdi, çocuklarının önünde katletti!
İsrail Cibaliye mülteci kampını bombaladıİsrail Cibaliye mülteci kampını bombaladı
Anahtar Kelimeler:
Mark Zuckerberg Meta sığınak
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatları için zam gözüktü

Akaryakıt fiyatları için zam gözüktü

Büyükşehir belediyesinde estetik ameliyat skandalı!

Büyükşehir belediyesinde estetik ameliyat skandalı!

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Portakal'dan ses getiren asgari ücret çıkışı! Rakam vererek duyurdu: Oh be iktidardan önce açıkladım

Yıllar sonra gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı! 'Haklı çıktı'

Yıllar sonra gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı! 'Haklı çıktı'

Yeşim’in ölümünde cinayet şüphesi

Yeşim’in ölümünde cinayet şüphesi

CHP lideri Özel'den Bakan Güler'e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi

CHP lideri Özel'den Bakan Güler'e 'Tuzla Piyade Okulu' tepkisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Ülkede infial yarattı! 5 kişi tarafından toplu tecavüze uğradı

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

Cesur geceliğiyle balkonda şov yaptı! "Harika bir komşu olurdum"

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.