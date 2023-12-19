Mark Zuckerberg neye hazırlanıyor? Meta'nın kurucusundan akılalmaz sığınak planı: 100 milyon dolar harcama, 30 yatak, 30 banyo...

Wired'ın haberine göre, eski ismiyle Facebook, günümüzde Meta olarak anılan sosyal medya platformunun sahibi Mark Zuckerberg, Hawaii'nin Kauai Adası'nda bir sığınak inşa etmeye başladı.

Yapımı çok gizli sürdürülen sığınağın detayları duyanları adeta şoke ediyor!

EKİPLER ARALARINDA BİLE KONUŞAMIYOR

Zuckerberg'ün sığınak projesinde çalışan hiç kimsenin ne inşa ettikleri hakkında konuşmasına izin verilmiyor.

Projede yer alan birçok işçiye göre, marangozlardan elektrikçilere, boyacılardan güvenlik görevlilerine kadar hemen hemen herkes katı bir gizlilik sözleşmesine bağlı.

Ve bu anlaşmaların formalite olmadığını söylüyorlar. Çok sayıda işçi, sosyal medyada paylaşımda bulunan meslektaşlarının projeden çıkarıldığını gördüklerini veya duyduklarını iddia ediyor.

Kaynaklar, tesisteki farklı inşaat ekiplerinin ayrı projelerde görevlendirildiğini ve işçilerin işleri hakkında diğer ekiplerle konuşmasının yasak olduğunu söylüyor.

270 MİLYON DOLARI AŞACAK

Araziyi Ağustos 2014'ten itibaren bir dizi anlaşmayla satın alan Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg Koolau Çiftliği adını verdiği mülkünde, planlama belgelerine göre 5.000 metrekarelik bir yer altı sığınağı çizdi.

Kendi enerji ve gıda kaynaklarına sahip olacak ve arazi satın alma fiyatlarıyla birleştirildiğinde maliyeti 270 milyon doları aşacak.

30 BANYO, 30 MUTFAK VE ÇİFTÇİLİK...

WIRED tarafından incelenen planlara ve projeye aşina bir kaynağa göre, kısmen tamamlanmış olan site, toplamda en az 30 yatak odası ve 30 banyoya sahip bir düzineden fazla binadan oluşuyor. Birden fazla asansör, ofis, konferans odası ve endüstriyel büyüklükte bir mutfak içeren, toplam taban alanı profesyonel bir futbol sahasıyla (57.000 feet kare) karşılaştırılabilecek iki konak etrafında toplanmıştır.

WIRED tarafından incelenen kaynaklara ve planlama belgelerine göre yerleşke, 55 fit çapında ve 18 fit yüksekliğinde kendi su deposu ve bir pompa sistemiyle kendi kendine yeterli olacak. 1.400 dönümlük alanda çiftçilik ve tarım yoluyla halihazırda çeşitli yiyecekler üretiliyor. Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan'ın sözcüsü Brandi Hoffine Barr, projenin boyutu veya sığınak benzeri nitelikleri hakkında yorum yapmayı reddetti.

"NEYİN HAZIRLIĞI?"

Mark Zuckerberg'ün bu özel çalışması birçok kişinin aklına aynı soruyu getirdi.

Sosyal medya kullanıcı yaptıkları paylaşımlarda "Bu neyin hazırlığı" tarzında sorular sordu.





