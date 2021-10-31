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  4. Markete torpil atan çocuk böyle yangın çıkardı!

Markete torpil atan çocuk böyle yangın çıkardı!

31.10.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da marketin önünden geçerken elindeki torpili ateşleyerek markete atan çocuk, yangın çıkmasına neden oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun torpili attıktan sonra arkasına bile kaçmadan marketin önünden uzaklaştığı görüldü. Kısa süre içinde duman çıkmaya başlayan marketten alevler yükseldiğini görenler market sahibine haber vererek yangının büyümesini önledi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketin önünden yürüyerek geçen çocuğun, elindeki torpili ateşledikten sonra marketin girişinde bulunan ürünlerin üzerine attığı görülüyor.

ÖNCE DUMAN, ARDINDAN ALEVLER YÜKSELMEYE BAŞLADI

Çocuk bölgeden ayrıldıktan sonra ürünlerden duman çıkmaya başladı. Dumanlar yerini alevlere bırakırken, market sahibinin yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa
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