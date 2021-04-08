Marketler hafta içi ve hafta sonu kaça kadar çalışıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri

Vatandaşlar marketlerin kaça kadar açık olduğunu ve çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında çalışma saatleri değiştirilen marketlerin kaçta açılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki marketler hafta içi ve hafta sonu kaça kadar çalışıyor?

MARKETLER HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, çiçekçiler, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla veya online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (market, bakkal, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış ve kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği ifade edildi. BİM, A101, Şok, Migros gibi marketler hafta içi düşük, orta ve yüksek risk grubunda 07:00-20:00 saatleri arasında hizmet verirken, çok yüksek riskli illerde ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.



