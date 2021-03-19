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Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

19.03.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marketlerin açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta içi ve hafta sonları kısıtlamları nedeni ile kısıtlamalarda market ihtiyacını gidermek isteyenler arama motorları üzerinden yasaklarda marketlerin çalışma saatlerini öğrenmeye çalışıyor. Kabine Toplantısının ardından yeniden güncellenen marketlerin güncel çalışma saatleri duyuruldu. İşte, marketlerin açılış ve kapanış saatleri!

Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri

Koronavirüs ile mücadelede döneminde normalleşme sürecinin başlaması ile marketlerin çalışma saatleri de merak edilen konulardan biri oldu. Sokağa çıkma yasağı uyglanan günlerde bakkal ve marketlerin kaçta açılıp kapandığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, marketleri hafta içi ve hafta sonu hangi saatlerde çalışıyor? İşte, marketlerin güncel çalışma saatleri!

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek riskli illerde marketler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yüksek riskli illerde yaşayanlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla evlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Ayrıca hafta sonu uygulanan kısıtlamalarda

HAFTA İÇİ MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye göre Türkiye genelinde tüm illerde marketler hafta içi 07.00-20.00 hizmet verecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.

ORTA RİSKLİ İLLER

Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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