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  4. Marketlere yeni düzenleme! Hangi meyve ve sebzeler açıkta satılamayacak? İşte yanıtı

Marketlere yeni düzenleme! Hangi meyve ve sebzeler açıkta satılamayacak? İşte yanıtı

09.02.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Marketlere yeni düzenleme! Hangi meyve ve sebzeler açıkta satılamayacak? İşte yanıtı

Son dakika haberine göre marketlere yeni düzenleme geliyor. Ticaret Bakanlığı meyve ve sebzelerin satışı ve taşınmasında yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, bazı sebze ve meyveler artık seçilemeyecek ve açık alanlarda satılamayacak.

Marketlerde sebze meyve satışına yeni düzenleme geliyor. TRT Haber'de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı; meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı, sektörün görüşüne açtı.

BAZI SEBZE VE MEYVELER SEÇİLEMEYECEK

Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak.

Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak.

UYGULAMA İLE DAHA KALİTELİ ÜRÜN TÜKETİMİ HEDEFLENİYOR

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi.

HANGİ MEYVE VE SEBZELER AÇIKTA SATILMAYACAK?

Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak.

Karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edecek.


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