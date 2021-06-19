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  4. Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

19.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da markette 12 yaşındaki kız çocuğuna zorla sarılıp öperek elle tacizde bulunan Mustafa K. (85) hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Akören ilçesinde nisan ayında 12 yaşındaki kız çocuğu, alışveriş için bir markete girdi. İlçeye tapu işlerini halletmek için gelen Mustafa K., kız çocuğuna kapıdan girer girmez zorla sarılıp öperek, elle taciz etti. Mustafa K. kısa süre sonra küçük kızı serbest bıraktı. Marketten çıkıp eve giden kız çocuğu, durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine Mustafa K. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Taciz ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa K., tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'Kız çocuğuna 100 metreden fazla yaklaşmama' ve 'adli kontrol kararı' ile serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın serbest bırakılmaya itiraz etmesi ise üst mahkemece reddedildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. Mustafa K. hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar taciz

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