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  4. Markette korku dolu anlar! İş insanı, silahlı saldırıya uğradı

Markette korku dolu anlar! İş insanı, silahlı saldırıya uğradı

03.07.2024 20:40
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Ankara'da 60 yaşındaki iş insanı Nihat Karaaslan, evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Markette gerçekleşen saldırı panik ve korkuya neden oldu.

Markette korku dolu anlar! İş insanı, silahlı saldırıya uğradı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iş insanı Nihat Karaaslan, silahlı saldırıya uğradı. Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ile birlikte evinin altında bulunan markete alışveriş yapmak için gireceği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRI MARKETTE PANİK VE KORKUYA NEDEN OLDU!

Tabancayla açılan ateş sonucu Karaaslan, arkadaşı Cengiz A. ve markette çalışan bir kişi vurularak yaralandı. Saldırı markette panik ve korkuya neden olurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Karaaslan, yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtları incelenirken, çalışmalar sürüyor.

'SORUŞTURMANIN SONUCUNU BEKLEYECEĞİZ'

Karaaslan'ın avukatı Hüseyin Çıvkın, müvekkilinin kimliği bilinmeyen bir kişinin saldırısı sonucu yaralandığını belirterek, "Hastanede tedavisi sürüyor. Ameliyat olduktan sonra yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Diğer 2 kişinin durumu iyi. Daha önceden de yine ofisinin etrafında şüpheli şahısların olduğu birçok olay yaşandı. Bunlar emniyet ve adli birimlere intikal etti. Müvekkilim olaylarla ilgili sorumlu olabileceğini düşündüğü kişileri de adli makamlara intikal ettirmesine rağmen bu şahıslar hakkında da herhangi bir işlem şu ana kadar olmadı. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Çıvkın, şu an Karaaslan'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, "Olayla ilgili emniyetle iş birliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olayın aydınlatılmasını ümit ediyoruz. Olayı gerçekleştiren şahsın kamera görüntülerinin olduğu tarafımıza bildirildi; fakat yakalanmadığını biliyoruz. Kimliği hakkında herhangi bir bilgi şu ana kadar elimize geçmiş değil. Adli makamların ve emniyetin soruşturmasının sonucunu bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Express


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