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Marmara'da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni açıklama: Dalış gerçekleştirilecek

16.02.2024 08:57 | Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nde dün sabah saatlerinde batan Batuhan A gemisini arama çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir." denildi.

Marmara'da batan Batuhan A gemisiyle ilgili yeni açıklama: Dalış gerçekleştirilecek

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için kurtarma çalışması sürüyor.

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Ulaştırma Bakanlığı'ndan batan gemiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bugün sabah saatlerinden itibaren anılan batığa dalış faaliyeti gerçekleştirilecek olup, denizde ve sahilde arama kurtarma faaliyetlerine de aralıksız devam edilecektir. Yapılan çalışmalar neticesinde, sonar görüntüsü ile deniz yüzeyinin elli bir metre altında tespit edilen geminin, gece Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce ROV cihazı ile yapılan sörveyinde Batuhan A gemisi olduğu kesinleşmiştir.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmara gemi
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