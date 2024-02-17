Marmara'da batan gemiyle ilgili yeni gelişme! Batığa dalış yapılacak: 6 mürettebattan 2'si ölü tespit edildi

Mermer tozu yüklü Batuhan A gemisi Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıkmasının ardından fırtınaya yakalanarak 06.32 sıralarında "acil yardım" sinyali verdikten kısa bir süre sonra İmralı Adası açıklarında batmıştı. Batan gemide 6 mürettebattan hala haber alınamadı. Gece boyunca süren arama çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla daha da genişletildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler ise tüm sahil hattında aralıksız devriye atıyor.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BUGÜN DALIŞ YAPACAK

Batığı tespit edilen ve düz bir şekilde görüntüsü saptanan gemide olduğu düşünülen personel için sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dalgıçlarının dalış hazırlığı yaptığı öğrenildi.

6 MÜRETTEBATTAN 2'SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi.

BATAN GEMİYE VE MÜRETTEBATA AİT MALZEMELER SAHİLE VURDU

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmalar koordine edilirken, sahil boyunca karadan sürdürülen çalışmalarda 1250 ton mermer tozu yükü olan gemideki bazı malzemelerin kıyıya vurduğu belirlendi. Varil, can yelekleri, urgan ve bir ayakkabı bulundu. Can yeleklerinden birinde geminin adı olan BATUHAN yazdığı görüldü. Bulunan ayakkabının ise gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç’a (33) ait olduğu değerlendiriliyor.

(İHA-AA-DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





