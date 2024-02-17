HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Marmara'da batan gemiyle ilgili yeni gelişme! Batığa dalış yapılacak: 6 mürettebattan 2'si ölü tespit edildi

Marmara'da batan gemiyle ilgili yeni gelişme! Batığa dalış yapılacak: 6 mürettebattan 2'si ölü tespit edildi

17.02.2024 10:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan Batuhan A isimli 69 metrelik kargo gemisinde dün yapılması planlanan dalış, olumsuz hava koşulları ve TCG Akın gemisinin halatının kopması sebebiyle iptal edilmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personellerinin batığa bugün dalış gerçekleştirilecek. Gemideki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi.

Mermer tozu yüklü Batuhan A gemisi Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıkmasının ardından fırtınaya yakalanarak 06.32 sıralarında "acil yardım" sinyali verdikten kısa bir süre sonra İmralı Adası açıklarında batmıştı. Batan gemide 6 mürettebattan hala haber alınamadı. Gece boyunca süren arama çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla daha da genişletildi. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı timler ise tüm sahil hattında aralıksız devriye atıyor.

AA-20240215-33712667-33712664-MARMARA_DENIZINDE_BATAN_KARGO_GEMISININ_LIMANDAKI_SON_GORUNTUSU_ORTAYA_CIKTI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BUGÜN DALIŞ YAPACAK

Batığı tespit edilen ve düz bir şekilde görüntüsü saptanan gemide olduğu düşünülen personel için sabah saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dalgıçlarının dalış hazırlığı yaptığı öğrenildi.

AA-20240216-33725224-33725213-MARMARA_DENIZINDE_BATAN_GEMININ_ENKAZINA_DALIS_YAPILACAK

6 MÜRETTEBATTAN 2'SİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi.

BATAN GEMİYE VE MÜRETTEBATA AİT MALZEMELER SAHİLE VURDU

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde oluşturulan kriz merkezinden çalışmalar koordine edilirken, sahil boyunca karadan sürdürülen çalışmalarda 1250 ton mermer tozu yükü olan gemideki bazı malzemelerin kıyıya vurduğu belirlendi. Varil, can yelekleri, urgan ve bir ayakkabı bulundu. Can yeleklerinden birinde geminin adı olan BATUHAN yazdığı görüldü. Bulunan ayakkabının ise gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç’a (33) ait olduğu değerlendiriliyor.

AA-20240216-33725224-33725215-MARMARA_DENIZINDE_BATAN_GEMININ_ENKAZINA_DALIS_YAPILACAK

MARMARADA-BATAN-GEMININ-ENKAZINDAN-ILK-_13660

(İHA-AA-DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faciaya ramak kala! İşte o anlarFaciaya ramak kala! İşte o anlar
Bir İBB adayı daha açıklandı! Sayı 9'a yükseldiBir İBB adayı daha açıklandı! Sayı 9'a yükseldi
Can pazarı! Abisiyle olan paylaşımlarını görüp durağı bastıCan pazarı! Abisiyle olan paylaşımlarını görüp durağı bastı
Anahtar Kelimeler:
Marmara gemi
En Çok Okunan Haberler
Banka müdürlerinden banka kartı kararı!

Banka müdürlerinden banka kartı kararı!

Eşi benzeri görülmemiş karar! Spiker bile şaşırdı...

Eşi benzeri görülmemiş karar! Spiker bile şaşırdı...

Can pazarı! Abisiyle olan paylaşımlarını görüp durağı bastı

Can pazarı! Abisiyle olan paylaşımlarını görüp durağı bastı

Emekli ikramiyesi için 10 bin lira çıkışı! "Adımı değiştiririm"

Emekli ikramiyesi için 10 bin lira çıkışı! "Adımı değiştiririm"

100 TL'den 500 TL'ye çıkartılıyor! AK Parti Meclis'e sundu

100 TL'den 500 TL'ye çıkartılıyor! AK Parti Meclis'e sundu

Sinan Oğan ile Zafer Partisi birbirine girdi!

Sinan Oğan ile Zafer Partisi birbirine girdi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.