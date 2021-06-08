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Marmara'da müsilaj (deniz salyası) kabusu: Pandemi de tetikledi

08.06.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj (deniz salyası) sorunu ile ilgili İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan incelemenin ilk sonuçları çıktı. Salyaya tek hücreli canlı türlerinin neden olduğu ortaya çıkarken bu canlıların daha fazla müsilaj salgılamasına pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklarımızın da etkisi olduğu açıklandı.

Marmara'da müsilaj (deniz salyası) kabusu: Pandemi de tetikledi

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Plankton Araştırma Laboratuvarı'nda, 23 gün önce Marmara Denizi'nin çeşitli bölgelerinden alınan müsilaj (deniz salyası) örnekleri incelendi. İncelenen salyada çok sayıda evsel atık, bakteri ve müsilaja sebep olan tek hücreli canlılar tespit edildi. Tek hücreli canlıların müsilajı arttırmada büyük rol oynadığı saptandı. Bu tespit ile birlikte, deniz sularında hali hazırda bulunan bu tek hücreli canlıların neden bu sene bu denli fazla müsilaja sebep olduğu da araştırılacak, incelemede farklı bir tür de keşfedildi. Laboratuvarda yapılan incelemelerde İlk izlenimlere göre bu seneki artışın evsel atıklar gibi dış etkenlerin bu canlıları strese soktuğu, dolayısıyla tek hücreli canlıların daha fazla müsilaja neden olduğu belirlendi. Aynı zamanda yanlış avlanma gibi etkenler de tek hücreli canlıların üremesine yol açarak, müsilajın artmasına sebep olduğu açıklandı.

"2007-2008'DEKİ MÜSİLAJDA GÖRMEDİĞİMİZ YENİ BİR CANLI TÜRÜ BULDUK"

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Neslihan Özdelice, "2007-2008 yıllarında gözlemlediğimiz türlerin çoğu, yine bu sene de müsilajdan sorumlu olan türler baskın. Onların dışında farklı olarak bir tür daha gördük. Bu türlerle denemeler yapacağız. Canlıyı belli bir sıcaklık, azot, fosfor kullanarak strese sokarak hangi şartlarda, hangi noktada müsilaj salgıladığını belirleyeceğiz. 2007-2008'de görmediğimiz bir tür daha aktif hale gelmiş halde. Bu senelerden sonra yoğun bir girdi olmuş ki, gerek yağışlarla tarımsal alanlardan girdi, gerek evsel atık oranlarıyla evsel atıklardaki oran da yükselmiş ki, biz bu yapıyı yoğun olarak bu sene görüyoruz" şeklinde konuştu

"BU CANLILARI YOK ETMEK YAPACAĞIMIZ EN KÖTÜ ŞEY OLUR"

Neslihan Özdelice, "Bu canlılar zaten suda olması gereken canlılar, suya oksijen veren canlılar. Buradaki olay bu canlıları strese sokan bir faktör var. Bu nedenle dışarıya müsilaj salınımı gerçekleşiyor. Bu algleri yok etmek yapabileceğimiz en kötü şey olur. Çünkü bunlar fotosentez yapan ortama oksijen veren canlılar. Bizim bunları strese sokan faktörleri yaratmamız gerekiyor" dedi.

"KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE HEPİMİZ YOĞUN DETERJAN KULLANDIK BU BİLE ETKEN"

Özdelice, "En çok azot, fosfor dediğimiz yükün fazla olması sorun. 2 seneye yakın hepimiz evde kaldık, yoğun deterjan kullandık. Deterjan içeriklerinde yoğun fosfor var. Koronavirüs dönemi hepimiz evde yoğun deterjan kullandık. Yeme içme alışkanlığı bile arttı bunlar bile etken" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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