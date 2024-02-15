Marmara Denizi'nde batan gemiden son video! Herkes onları 'Kimse var mı?' anonslarıyla arıyor... Son seferin görüntüsü

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatlarından yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜSÜNDE TEŞEKKÜR ETMİŞ

Doğuşcan Yaylak'ın bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.

'KİMSE VAR MI? ANONSLARIYLA ARIYORLAR

Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren Sahil güvenlik ekipleri, bir boş can salı ile gemiye ait boş can simidi buldu. Sahil güvenlik ekipleri, "Kimse var mı?" anonslarıyla fırtınalı denizde gemicileri arıyor.

Batan geminin Balıkesir Bandırma ilçesindeki bir denizcilik firmasına bağlı olduğu, firma sahibinin de gemide olduğunun değerlendirildiği, kardeşinin ise Karacabey Kurşunlu bölgesindeki arama kurtarma çalışmasına katıldığı öğrenildi.

GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Batan gemi Batuhan A.'nın son sefer görüntüsü ortaya çıktı.

(DHA-AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





