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Marmara Denizi'nde batan gemiden son video! Herkes onları 'Kimse var mı?' anonslarıyla arıyor... Son seferin görüntüsü

15.02.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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Marmara Denizi’nde seyir halindeki 'Batuhan A' adlı kuru yük gemisi olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde battı. Gemide bulunan 6 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, gemici Doğuşcan Yaylak'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan sahil güvenlik ekipleri, "Kimse var mı?" anonslarıyla fırtınalı denizde gemicileri aramaya devam ederken, geminin son seferinin görüntüsü de yayımlandı.

Marmara Denizi'nde batan gemiden son video! Herkes onları 'Kimse var mı?' anonslarıyla arıyor... Son seferin görüntüsü

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan Bursa’nın Gemlik ilçesine yük taşırken saat 06.32’de acil durum sinyali bildiren ve saat 07.12'de sinyal kesilen 69 metrelik Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatlarından yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜSÜNDE TEŞEKKÜR ETMİŞ

Doğuşcan Yaylak'ın bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.

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'KİMSE VAR MI? ANONSLARIYLA ARIYORLAR

Öte yandan bölgede arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren Sahil güvenlik ekipleri, bir boş can salı ile gemiye ait boş can simidi buldu. Sahil güvenlik ekipleri, "Kimse var mı?" anonslarıyla fırtınalı denizde gemicileri arıyor.

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Batan geminin Balıkesir Bandırma ilçesindeki bir denizcilik firmasına bağlı olduğu, firma sahibinin de gemide olduğunun değerlendirildiği, kardeşinin ise Karacabey Kurşunlu bölgesindeki arama kurtarma çalışmasına katıldığı öğrenildi.

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GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Batan gemi Batuhan A.'nın son sefer görüntüsü ortaya çıktı.

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(DHA-AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi gemi
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