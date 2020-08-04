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Marmara Denizi'nde panik anları! Arabalı yolcu feribotu arızalandı, yüzlerce yolcu mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 06:57 | Son Güncelleme

Avşa-İstanbul seferini yapan özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara Denizi'nin ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan arabalı yolcu feribotu Sahil Güvenlik ve römorkör teknelerinin yardımıyla Zeytinburnu'ndaki bir limana yanaştırıldı. Feribottan inen yolcular kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu iddia ederek tepkilerini dile getirdiler.

Marmara Denizi'nde panik anları! Arabalı yolcu feribotu arızalandı, yüzlerce yolcu mahsur kaldı

Olay, Marmara Denizi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Avşa'dan İstanbul'a gelmek için 16.00'da hareket eden Yener C. isimli özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara denizi açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Feribot görevlileri yaşanan arızayı gidermek için çalışma başlattı. Bu sırada feribotta bulunan vatandaşlar da görevlilere tepki gösterdi. Yüzlerce yolcu durumu Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.

Feribotun arızalandığı noktaya gelen Sahil Güvenlik ekipleri hem vatandaşlardan hem de feribot görevlilerinden bilgi aldı. Olay yerine çağrılan römorkör tekneleri arızalanan feribotu Zeytinburnu'ndaki limana yanaştırdı. Feribotun yanaştırılması sırasında Sahil Güvenlik teknesi de takip yaptı.

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YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Limana yanaştırılan feribottan inen yüzlerce yolcu, basın mensuplarına yaşananları anlatarak tepkilerini dile getirdi. Bazı yolcular ise kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu iddia etti.

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FERİBOTTA YAŞANANLAR KAMERADA

Arızalanan feribotta yaşanan o anlar ise bazı yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Görüntülerde yolcuların alkış tuttuğu, feribottaki araç sahiplerinin korna çalarak tepki gösterdiği görülüyor.

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(DHA-İHA)

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