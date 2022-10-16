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  4. Marmara Denizi'nde panik yaratan görüntü! Kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi

Marmara Denizi'nde panik yaratan görüntü! Kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi

16.10.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'ndeki su çekilmesi görenleri telaşlandırdı. Yalova sahillerinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi. İskelelerdeki su seviyesi düşerken, deniz üzerinde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adacıklar da oluştu.

Marmara Denizi'ne kıyısı olan Yalova'nın sahillerinde deniz suyu yaklaşık 10 metre çekildi. Panik yaratan deniz suyu çekilmesi özellikle kent merkezi ve Çiftlikköy ilçesi sahillerinden gözlemlendi. Deniz suyunun çekilmesiyle iskelelerdeki su seviyesi düştü. Öte yandan deniz üzerinde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adacıklar oluştu.

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Marmara Denizi'nde her yıl aynı dönemlerde meydana gelen ve deniz şişmesi olarak bilinen doğa olayı nedeniyle bölgedeki kayalıklardaki yosunlardan su seviyesindeki düşüş gözlendi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Marmara deniz
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