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Marmara Depremi'nin 20. yılı sempozyumu yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde başlayacak IESKO2019'da düzenlenecek "Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum"da, Japonya, ABD, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Lübnan, Cezayir, Hindistan ve Türkiye'den 300 akademisyen sunum yapacak - IESKO2019 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik: - "Silivri'nin 20 kilometre açıklarında yaşanan ve İstanbul başta olmak üzere çevre bölgelerde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem, ülke topraklarımızın ve kentleşmenin yoğun olduğu alanlarda deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlatmıştır"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde "Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Deprem Sempozyumu Kocaeli 2019 (IESKO2019) yarın başlayacak.

KOÜ Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve IESKO2019 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, yaptığı yazılı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde meydana gelen 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin, Türkiye tarihinde önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Sertçelik, bu depremlerin 20. yılı anısına düzenlenecek IESKO 2019'un, KOÜ ev sahipliğinde, Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Düzce Belediyesi, Gebze Teknik, Düzce, Sakarya, Yalova, Bolu Abant İzzet Baysal üniversiteleri ile AFAD, MARKA, MÜSİAD ve Kocaeli Ticaret Odası ortaklığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Etkinliğin, bölgenin önde gelen tüm kurumlarının bir araya gelerek düzenlediği ilk sempozyum olma özelliği taşıdığına işaret eden Sertçelik, "20 Yılın Ardından" ile "Kocaeli ve Düzce Depremlerinin 20. Yılına Özel Sempozyum" temasıyla yapılacak sempozyumda, geçmişten geleceğe Kuzey Anadolu fayı, güvenli şehirler, dirençli toplum, sismik riskler ve güvenli şehirler için mühendislik çalışmaları konulu paneller yapılacağını bildirdi.

- "Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini hatırladık"

Sempozyumda Japonya, ABD, Almanya, Azerbaycan, Yunanistan, Lübnan, Cezayir, Hindistan ve Türkiye'den 300 akademisyenin sunum yapacağını belirten Sertçelik, şu ifadeleri kullandı:

"1999 depremlerinin 20. yılında, gerek teknik gerek toplumsal boyutta ülkemizin afetlerle mücadele konusunda geldiği son durumun ve afetlerle baş edebilme kapasitemizin değerlendirileceği sempozyum yarın başlıyor. Sempozyum hazırlıklarının sürdüğü bugün, Silivri'nin 20 kilometre açıklarında yaşanan ve İstanbul başta olmak üzere çevre bölgelerde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem, ülke topraklarımızın ve kentleşmenin yoğun olduğu alanlarda deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini bize bir kez daha hatırlatmıştır. Bölgesel ve ulusal düzeyde yapılan bilimsel çalışmaların, yerel ve ulusal düzeyde ilgili kurumların desteğiyle geliştirilmesi ve deprem başta olmak üzere olası afetlerle baş edebilir toplulukların inşası, bu sempozyumun önemli çıktılarından biri olacaktır. Sempozyum, deprem farkındalığının artırılması ve beklenen depremlere hazırlık konusunda yapılan çalışmalara önemli katkı sağlayacak."

Sempozyum, 27 Eylül'de sona erecek.

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deprem Kocaeli Sempozyum

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