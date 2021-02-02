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  4. Marmara Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Selahattin Akkuş ölü bulundu

Marmara Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Selahattin Akkuş ölü bulundu

02.02.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Marmara Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi Selahattin Akkuş ölü bulundu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selahattin Akkuş (60), Muğla'nın Datça ilçesindeki evinde ölü bulundu. İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Dr. Selahattin Akkuş'tan 2 gündür haber alamayan yakınları jandarmayı aradı. Adrese gelip, çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Akkuş'u salondaki koltukta hayatını kaybetmiş halde buldu.

İlk incelemede herhangi bir darp ile yara izine rastlanmayan Akkuş'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, soruşturma başlattı.

(DHA)

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