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Marmaray, 15 Temmuz ve Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

14.07.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Kurban Bayramı'nda Başkentray ve Marmaray seferlerinden de ücretsiz yararlanılabilecek.

Marmaray, 15 Temmuz ve Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacakCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

MARMARAY VE BAŞKENTRAY KURBAN BAYRAMI VE 15 TEMMUZ'DA ÜCRETSİZ

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kurban Bayramı
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