Marmaray'da yoğunluk! Metin Külünk isyan etti, İBB yanıt verdi

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz trafiğini etkiledi. Bazı vapur seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Marmaray'a yönelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Duraklar çok sayıda kişiyle doldu, trenlere binenlerin sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'dan yoğunlukla ilgili yapılan açıklamada , "Dün geceden beri İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ve kara ulaşımında aksamalar oluşmaktadır. Özellikle 16.00 ile 16.45 saatleri arasında sis nedeniyle deniz ulaşımı durduğundan Marmaray'da anlık yolcu yoğunluğu meydana gelmiştir. Bu nedenle saat 16.00 ile 19.30 saatleri arasında yoğunluğun fazla olduğu Yenikapı ile Söğütlüçeşme arasında 2 ek dizi, Pendik-Yenikapı arasında ise 2 ek dizi sürekli işletilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımız sosyal mesafeye uymaları için uyarılmıştır." denildi.

METİN KÜLÜNK: BU NASIL BİR CİDDİYETSİZLİK!

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, Marmaray'daki yoğunluktan görüntüler paylaşıp "Burası İstanbul/Marmaray. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır! Lütfen yereldeki; kamu ve yerel yöneticiler çok başarılı yönetilen bir süreçte sorumluluklarının daha da farkında olarak ve tehlikenin henüz geçmediğini unutmadan hükümetimizin titizliğine ayak uydurmaları gerekmektedir." mesajını paylaştı.

Lütfen yerel de ki;kamu ve yerel yöneticiler çok başarılı yönetilen bir süreçte sorumluluklarının daha da farkında olarak ve tehlikenin henüz geçmediğini unutmadan hükümetimizin titizliğine ayak uydurmaları gerekmektedir. — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) May 14, 2020

İBB BEYAZ MASA'DAN METİN KÜLÜNK'E YANIT

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Metin Bey Merhaba,



Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta olup, [@Marmaraytcdd ] ile iletişime geçmenizi rica ederiz.



İyi günler dileriz.



>>B140520 — İBB Beyaz Masa (@ibbBeyazmasa) May 14, 2020



