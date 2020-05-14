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  4. Marmaray'da yoğunluk! Metin Külünk isyan etti, İBB yanıt verdi

Marmaray'da yoğunluk! Metin Külünk isyan etti, İBB yanıt verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2020 20:19 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda sisin vapur seferlerini iptal ettirmesi nedeniyle Marmaray'da yoğunluk yaşandı. AK Parti eski milletvekili Metin Külünk sosyal medya hesabından Marmaray'dan görüntü paylaşıp "Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır!" ifadelerini kullandı. İBB Beyaz Masa hesabı Külünk'e yanıt olarak "Marmaray işletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD tarafından yapılmakta" mesajını paylaştı.

Marmaray'da yoğunluk! Metin Külünk isyan etti, İBB yanıt verdi

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz trafiğini etkiledi. Bazı vapur seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle Marmaray'a yönelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Duraklar çok sayıda kişiyle doldu, trenlere binenlerin sosyal mesafeye uymadığı görüldü.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'dan yoğunlukla ilgili yapılan açıklamada , "Dün geceden beri İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle deniz ve kara ulaşımında aksamalar oluşmaktadır. Özellikle 16.00 ile 16.45 saatleri arasında sis nedeniyle deniz ulaşımı durduğundan Marmaray'da anlık yolcu yoğunluğu meydana gelmiştir. Bu nedenle saat 16.00 ile 19.30 saatleri arasında yoğunluğun fazla olduğu Yenikapı ile Söğütlüçeşme arasında 2 ek dizi, Pendik-Yenikapı arasında ise 2 ek dizi sürekli işletilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımız sosyal mesafeye uymaları için uyarılmıştır." denildi.

METİN KÜLÜNK: BU NASIL BİR CİDDİYETSİZLİK!

AK Parti eski milletvekili Metin Külünk, Marmaray'daki yoğunluktan görüntüler paylaşıp "Burası İstanbul/Marmaray. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır! Lütfen yereldeki; kamu ve yerel yöneticiler çok başarılı yönetilen bir süreçte sorumluluklarının daha da farkında olarak ve tehlikenin henüz geçmediğini unutmadan hükümetimizin titizliğine ayak uydurmaları gerekmektedir." mesajını paylaştı.

İBB BEYAZ MASA'DAN METİN KÜLÜNK'E YANIT


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