MARMARAY yılbaşında ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı! Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN için flaş karar

Yılbaşı için Marmaray, Başkentray ve İZBAN ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre; Marmaray, Başkentray ve İZBAN yılbaşında ücretsiz olacak. İşte 1 Ocak 2023 için Resmi Gazete'de yayımlanan Marmaray, Başkentray ve İZBAN ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı...

MARMARAY YILBAŞINDA ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray yılbaşında ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'dan baslayarak 24.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

BAŞKENTRAY VE İZBAN YILBAŞINDA BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi İstanbul'daki Marmaray, Ankara'daki Başkentray ve İzmir'deki İZBAN ücretsiz olacak.



