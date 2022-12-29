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MARMARAY yılbaşında ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı! Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN için flaş karar

29.12.2022 06:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı için Marmaray, Başkentray ve İZBAN ile ilgili karar 29 Aralık 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Basında yer alan haberlerin ardından konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. İstanbullular "Marmaray bedava mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Ankara ve İzmir'de yaşayan kişiler ise 1 Ocak 2023 için incelemelere başladı. Peki, Marmaray yılbaşında ücretsiz mi olacak? Başkentray ve İZBAN yılbaşında bedava mı?

MARMARAY yılbaşında ücretsiz mi? Resmi Gazete'de yayımlandı! Yılbaşında Marmaray, Başkentray ve İZBAN için flaş karar

Yılbaşı için Marmaray, Başkentray ve İZBAN ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre; Marmaray, Başkentray ve İZBAN yılbaşında ücretsiz olacak. İşte 1 Ocak 2023 için Resmi Gazete'de yayımlanan Marmaray, Başkentray ve İZBAN ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:

MARMARAY YILBAŞINDA ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray yılbaşında ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'dan baslayarak 24.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

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BAŞKENTRAY VE İZBAN YILBAŞINDA BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi İstanbul'daki Marmaray, Ankara'daki Başkentray ve İzmir'deki İZBAN ücretsiz olacak.

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