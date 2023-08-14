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Marmaris'e demirleyen mega yatlar turistlerin ilgi odağı oldu

14.08.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cayman Adaları bayraklı "Blue" ile Bermuda bayraklı "Mar" isimli yatlar, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi. Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" de iki haftadır Albatros Marina büyük iskelede yer alıyor.

Marmaris'e demirleyen mega yatlar turistlerin ilgi odağı oldu

Marmaris Cruise Port küçük iskelesine bağlanan "Blue" isimli yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atık su arıtma ve 80 mürettebat bulunuyor.

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İlçede 5 gün kalacağı belirtilen 26 metrelik lüks yatta, konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor. Bermuda bayraklı 16 metre genişliğindeki "Mar" isimli yat da Albatros Marina büyük iskelesine demirledi.

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TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI OLDULAR

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in daha önceki "Lana" ismiyle gezdiği ve isminin "Mar" olarak değiştirildiği belirtilen 107 metre uzunluğundaki yatta, spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ve su sporları ekipmanları yer alıyor.

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Marmaris'teki "Blue", "Mar" ve "Eclipse" isimli lüks yatlar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Turistler, yatları arka plana alarak fotoğraf çektiriyor. (AA)

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