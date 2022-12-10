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Marmaris'te cins köpekleri böyle çaldılar!

10.12.2022 02:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, alabay ve kangal cinsi iki köpeğin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından 2 şüpheli gözaltına alınırken, köpekler ise sahiplerine teslim edildi.

Marmaris'te cins köpekleri böyle çaldılar!

Marmaris'in Siteler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet G., dün gece saatlerinde evinin bahçesinde bağlı olan 50 bin lira değerindeki kangal cinsi köpeğinin, aynı mahalledeki Ergün B. ise değeri yaklaşık 70 bin olan alabay cinsi köpeğinin çalınması üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine saha ve kamera araştırmasında, hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin S.Y., ve C.Ç., olduğunu belirledi.

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KÖPEKLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Polisin düzenlediği operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, bir işyerinin demir merdivenine bağlı olarak bulunan köpekler ise sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan S.Y., ve C.Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Köpeklerin çalınma anı, apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris köpek hırsızlık

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