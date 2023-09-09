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Marmaris'te 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, otomobilini polisin üzerine sürdü

09.09.2023 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobilini alkol denetimi yapan trafik polisinin üzerine sürdükten sonra hızla kaçtı. Olayda trafik polisi şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmaris'te 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, otomobilini polisin üzerine sürdü

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri, saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde sürücülere alkol denetimi yaptıkları sırada, bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, aracını trafik polisi M.İ.'nin üzerine sürüp, hızla kaçtı.
Trafik polisi şans eseri yara almadan kurtulurken, o anların ise bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.
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GÖZALTINA ALINDI

Polis, plakadan adresini tespit ettiği, bir firmada satış temsilcisi olan otomobil sürücüsü M.K.'yı (37) yakalayıp, gözaltına aldı.
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M.K., ifadesinde, alkollü olduğu için panik yaparak uygulamadan kaçtığını ve pişman olduğunu söyledi. M.K.'ya cezai işlem uygulanıp, hakkında adli işlem başlatıldı.(DHA)
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Muğla Marmaris trafik polisi

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