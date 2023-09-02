Marmaris'te orman yangını! Karadan ulaşımın güç olduğu bölgede...

Marmaris'in Karacahisar bölgesi Gökova Körfezi'ne bakan Tuzla ve Löngöz koyları arasında kalan kesimindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 10 arazöz, 5 su tankeri, 3 uçak ve 5 helikopter sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Karadan ulaşımın güç olduğu bölgede, alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Öte yandan, bölgede zaman zaman yağmurun etkili olduğu belirtildi. (DHA)

KONTROL ALTINA ALINDI

Hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası yanan sahada soğutma çalışması yapılıyor. Soğutma çalışması için ulaşımın olmaması nedeniyle Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri teknelerde en yakın alanda inerek soğutma çalışmalarına katılıyor. (İHA/DHA)





