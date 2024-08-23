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  4. Marmaris'teki 5 yıldızlı otel kamulaştırıldı! KYK yurduna dönüştürüldü: Otel konforunda...

Marmaris'teki 5 yıldızlı otel kamulaştırıldı! KYK yurduna dönüştürüldü: Otel konforunda...

23.08.2024 16:58
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıldız bir otel kamulaştırılarak KYK yurduna dönşüştürüldü. Yurt 200 kız 200 erkek öğrenci kapasitesi, spor salonu ve havuz görüntüsüyle dikkat çekti. Marmaris İçmeler'de yer alan otel, 1 Eylül itibarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Marmaris'te üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununu 5 yıldızlı oteli satın alıp, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna çevirerek çözüme kavuşturdu.

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1 EYLÜL'DEN İTİBAREN ÖĞRENCİLERİN

Marmaris'te öğrenim görecek yükseköğrenim öğrencileri için 5 bin 111 metrekarelik alan içindeki 5 yıldızlı, 650 yatak kapasiteli bir otel Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamulaştırıldı. 2009 yılında otel ve buna benzer misafir evi kullanım izni alındığı belirtilen Marmaris İçmeler'de yer alan otel, 1 Eylül itibarıyla öğrencilerin hizmetine sunulacak.

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ÜNİVERSİTEYE 1 KM UZAKLIKTA

2 blok halinde, 4 bin 800 metrekare kapalı alan bulunan, 2 ayrı girişi olan 155 odalı otelde, yüzme havuzu, kapalı ve açık alan yemekhaneleri bulunuyor. Kamera ve yangın alarm sistemi, yangın merdiveni, otoparkı ve fitness salonu bulunan otelin hemen çıkışında otobüs ve minibüs durakları bulunuyor. Otel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'na yaklaşık 1 kilometre, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'na ise yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunuyor.

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200 KIZ 200 ERKEK ÖĞRENCİ OLACAK

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, "Artık Marmaris'imizin de bir yurdu var. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için Marmaris ilçemizde 5 yıldızlı bir oteli bakanlığımızın desteği ile kamulaştırdık. 200 kız ve 200 erkek öğrencimizin kalacağı yurt sözde değil, bir otel konforunda. Kayıt dondurmak zorunda kalan ya da çevre ilçelerden gelip giden gençlerimiz için artık yurt sorunu yok. Bu müjdeli haberi öğrencilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşarken başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile tüm yetkili arkadaşlarımıza öğrencilerimiz adına teşekkür ediyor, gençlerimizin her şeyin en güzelini hak ettiklerini ifade etmek istiyorum" dedi. (DHA)

m4Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
KYK Marmaris otel yurt
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