Marmaris'teki yangının sebebi belli oldu: Dikkat çeken karavan detayı! 3 kişi gözaltında

Marmaris'te 30 Haziran tarihinde Hisarönü Mahallesi bölgesinde çıkan orman yangınında itfaiye ekipleri seferber olmuştu. Havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu söndürülebilen yangında 5 hektar alan küle dönmüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

YANGIN MANGAL ATEŞİ YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerde, yangına neden oldukları iddiasıyla bölgede karavanla tatil yapan 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Bölgede yaktıkları mangal ateşiyle yangına neden oldukları düşünülen P.S. (39), U.S. (47) ve H.S. (43) isimli şüphelilerin, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile taksirle orman yangınına neden olma iddiasıyla gözaltına alındığı ve ifade işlemlerinin Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığında sürdüğü bilgisi edinildi.

Yangının çıkış sebebine dair detaylı incelemeler sürerken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmayı geniş çaplı olarak devam ettiriyor.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





