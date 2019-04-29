Marmaris'te turizm güvenlik ve bilgilendirme toplantısı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'teki otel müdürleri, özel güvenlik personeli, zabıta, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine yönelik turizm güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Marmaris'teki 5 yıldızlı bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Zabıta, otel işletme müdürleri, işletmeciler, özel güvenlik personeli, alışveriş mağazaları müdürleri toplantıya katıldı. Terörle Mücadele'den sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Duymuş ile Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, katılımcılara terör konusunda bilgilendirmede bulundu. Özellikle konaklama tesislerinde kimlik bilgilendirmelerin kontrol edilmesi, şüpheli görünen kişilerin güvenlik kuvvetlerine bildirilmesi istendi. Toplantının basına kapalı ikinci bölümünde ise katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla yapılan toplantıların diğer ilçelerde de düzenleneceği kaydedildi.

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