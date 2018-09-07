Marmaris'te turizm hareketliliği ralli ile devam edecek

SABRİ KESEN - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı 13-16 Eylül tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilecek.

Turizmcilerin, dolu dolu geçtiği için "yüksek sezon" olarak nitelediği haziran, temmuz, ağustos aylarına Marmaris'teki ralli takvimi nedeniyle eylül de eklendi.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, WRC'nin Marmaris'te yapılmasıyla birlikte eylülün de doluluk ve fiyat açısından haziran, temmuz ve ağustos ayları gibi olduğunu söyledi.

Bülbüloğlu, "Eylül ayı doluluklarımız temmuz ağustos aylarını geçiyor. Eylülde ciddi doluluklara ulaştık. Ralli ile birlikte eylül ayı da artık yüksek sezon oldu. Yarışlar için ciddi bir katılımcı gelecek. Rallinin büyük takipçisi var. Büyük bir organizasyon. Biz de bunun keyfini yaşayacağız." dedi.

Ralli ile Marmaris'in festival alanına dönüşeceğine işaret eden Bülbüloğlu, şöyle devam etti:

"Dünyadan ve Türkiye'den seyirci bekliyoruz. Rezervasyonlardan görüyoruz. Plajlarda yatacak, yollarda, kaldırımlarda yatacak insanlar göreceğiz. Eylül ayının dolu olması üstüne bir de ralli olunca aşırı doluluk bekliyoruz."