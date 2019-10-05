HABER

"Marriott International Türkiye'de büyümek istiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

İstanbul'un tarihi simgelerinden Karaköy'de bulunan JW Marriott Istanbul Bosphorus, 180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen, ticaret merkezi olarak kullanılan, daha sonra yıllar içinde unutulan klasik bir han iken, Katarlı şirketin yatırımıyla 4 yıl boyunca gümüş gibi işlenip parlatılarak yıl sonunda hizmete girmek üzere hazırlanıyor - JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu: - "Yabancı yatırımcı Türkiye'deki iş potansiyelini görerek yatırım yapmak istiyor. 131 ülkede 31 marka ile hizmet veren Marriott International Türkiye'de de büyümeyi ve daha fazla otel açmayı öngörüyor" - "Yurt dışında edindiğim bilgi ve tecrübeyle Türkiye'ye geldim. Ben yetenekli, bilgili, tecrübeli genel müdürler yetiştirmeyi amaçlıyorum. Otelimizdeki bütün çalışanların yetişmesi için bizzat etkinlik gösteriyorum ve onların da bir gün genel müdür olmasını istiyorum. Türkiye'de çok yetenekli gençlerimiz var"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, yabancı yatırımcının Türkiye'deki iş potansiyelini gördüğünü ve yatırım yapmak istediğini belirterek, "131 ülkede 31 marka ile hizmet veren Marriott International Türkiye'de de büyümeyi ve daha fazla otel açmayı öngörüyor." dedi.

Seba İnşaat tarafından Katarlı Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketine (ARTIC) satılan Karaköy'deki JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Piyalepaşa'daki Sheraton Istanbul City Center ülke turizmine ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul'un tarihi simgelerinden Karaköy'de bulunan JW Marriott Istanbul Bosphorus, 180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen, ticaret merkezi olarak kullanılan, daha sonra yıllar içinde unutulan Veli Alemdar Han isimli klasik bir han iken, Katarlı şirketin yatırımıyla 4 yıl boyunca gümüş gibi işlenip parlatılarak yıl sonunda hizmete girmek üzere hazırlanıyor.

Tarihi Yarımada ile komşu olan JW Marriott Istanbul Bosphorus, Galata Kulesi, Boğaziçi, Haliç ve Kız Kulesi’ni kapsayan neredeyse 360 derece İstanbul tarihi mirası manzarasıyla misafirlerini ağırlayacak.

- "Yabancı yatırımcı Türkiye'deki iş potansiyelini görüyor, yatırım yapmak istiyor"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Sinan Köseoğlu, yabancı yatırımlar sayesinde ülkede işgücü ve turizm girdisinin sağlanmasına yardımcı olunacağını belirterek, JW Marriott Istanbul Bosphorus'un ARTIC'in Türkiye'deki ilk yatırımı olduğunu, şirketin farklı kıtalarda 27 otele sahip olduğunu kaydetti.

Katarlı ARTIC'ın Türkiye'de, İstanbul'da otel, rezidans, yaşam alanları üzerine yeni yatırımlar yapmak istediğini ifade eden Köseoğlu,"Türkiye büyük bir potansiyele sahip olduğu için birçok cazip noktamız mevcut. Çünkü Türkiye'de sadece şehir turizmi değil, kültür, sağlık turizmi gibi çok çeşitli dallar bulunuyor. Yabancı yatırımcı Türkiye'deki iş potansiyelini görüyor, yatırım yapmak istiyor. 131 ülkede 31 marka ile hizmet veren Marriott International Türkiye'de de büyümeyi ve daha fazla otel açmayı öngörüyor." diye konuştu.

Köseoğlu, Türkiye'ye sayı itibarıyla çok yüksek miktarda turist geldiğini anlatarak, "Türkiye şu anda turist sayısında artış var ve fiyat artışını buna göre dengelememiz gerekiyor. Türkiye'ye döviz girdisi sağlayarak ekonomiye katkımız var." dedi.

- "Çalışanlarımızın bir gün genel müdür olmasını istiyorum"

Marriott International tarafından 2017 Avrupa Bölgesi Yılın Genel Müdürü seçilen Köseoğlu, kendisinin turizm meslek lisesi, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Otel İşletmeciliği Bölümü'nden mezun olduğunu, 30 yıldır uluslararası otellerde çalıştığını belirterek, "Yurt dışında edindiğim bilgi ve tecrübeyle Türkiye'ye geldim. Ben yetenekli, bilgili, tecrübeli genel müdürler yetiştirmeyi amaçlıyorum. Otelimizdeki bütün çalışanların yetişmesi için bizzat etkinlik gösteriyorum ve onların da bir gün genel müdür olmasını istiyorum. Türkiye'de çok yetenekli gençlerimiz var." diye konuştu.

Marriott International olarak iç eğitim programlarının mevcut olduğunu ifade eden Köseoğlu, "Mesleği hiç bilmeden bir kişi işe girse de onu otelci olarak yetiştiriyoruz. Burada iki önemli bir konu var. Birincisi yabancı dil bilmesi, diğeri bilgisayar kullanması. Ara eleman bulmakta sıkıntı yaşadığımız oluyor." dedi.

- JW Marriott, Galataport'a komşu

Köseoğlu, İstanbul için önemli bir yatırım olan Galataport'a komşu olduklarını anlatarak, konum olarak güçlü bir yere sahip bulunduklarını, yurt dışından gelebilecek kruvaziyer gemilerinin otelin gelirlerine ve Türkiye'ye katkı sunacağını söyledi.

Sheraton Istanbul City Center'ı temmuz ayında faaliyete açtıklarını anımsatan Köseoğlu, İstanbul'da 5 yıldızlı oteller için Sheraton markasını Beyoğlu'nda hizmete sunduklarını, otelin yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Köseoğlu, Türkiye'deki turizmi seven, istekli yeni nesli bünyelerine dahil etmek istediklerini, iç eğitim sistemleriyle çalışanların yetiştirileceğini belirterek, iki otelde 500'e yakın istihdam sağlamayı arzu ettiklerini, kendileriyle çalışmak isteyenlerin Marriott International'ın kariyer web sitesinden veya internette yer alan ilanlardan kendilerine ulaşabileceğini söyledi.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Tuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladıTuğlu'ya huzurla birlikte dönüşler de başladı
'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi'Turşunun merkezi', sezon açılışıyla hareketlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
JW Marriott İstanbul Bosphorus Sheraton İstanbul City Center Sinan Köseoğlu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

İş insanının tuttuğu kiralık katilden kan donduran sözler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Ülke karıştı! 'Şantaja müsaade etmeyeceğiz' dedi ve OHAL ilan etti

Ülke karıştı! 'Şantaja müsaade etmeyeceğiz' dedi ve OHAL ilan etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

Fatih Portakal neden yayına çıkmadı? Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bursa'da kuyumcu hırsızlığı! 75 bin lira değerinde altın çaldı

Satırla kırıp içeri girdiler

Arnavutköy’de göçmenleri taşıyan TIR kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Arnavutköy’de can pazarı: 34 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.