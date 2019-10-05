"Marriott International Türkiye'de büyümek istiyor"

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Sheraton Istanbul City Center Genel Müdürü Sinan Köseoğlu, yabancı yatırımcının Türkiye'deki iş potansiyelini gördüğünü ve yatırım yapmak istediğini belirterek, "131 ülkede 31 marka ile hizmet veren Marriott International Türkiye'de de büyümeyi ve daha fazla otel açmayı öngörüyor." dedi.

Seba İnşaat tarafından Katarlı Al Rayyan Turizm ve Yatırım Şirketine (ARTIC) satılan Karaköy'deki JW Marriott Istanbul Bosphorus ve Piyalepaşa'daki Sheraton Istanbul City Center ülke turizmine ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul'un tarihi simgelerinden Karaköy'de bulunan JW Marriott Istanbul Bosphorus, 180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen, ticaret merkezi olarak kullanılan, daha sonra yıllar içinde unutulan Veli Alemdar Han isimli klasik bir han iken, Katarlı şirketin yatırımıyla 4 yıl boyunca gümüş gibi işlenip parlatılarak yıl sonunda hizmete girmek üzere hazırlanıyor.

Tarihi Yarımada ile komşu olan JW Marriott Istanbul Bosphorus, Galata Kulesi, Boğaziçi, Haliç ve Kız Kulesi’ni kapsayan neredeyse 360 derece İstanbul tarihi mirası manzarasıyla misafirlerini ağırlayacak.