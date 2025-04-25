Mart sonu doğumlular dikkat! Satürn geçişi sizi derinden etkileyebilir: Astrolog'lar tarih verdi...

25 Mayıs - 1 Eylül tarihleri arasındaki bu dönemi, bir içsel temizlik ve yapılandırma süreci olarak görmek gerekiyor.

Özellikle 21-25 Mart doğumlular için bu, güçlü bir yeniden başlama zamanı olabilir. Satürn’ün öğrettikleri zorlu olabilir ama sonunda istikrar ve başarıyı beraberinde getirir.

KİLO VERME VE BEDENSEL YENİLENME SÜRECİ BAŞLIYOR

Bu dönemde 21-25 Mart doğumlular için fiziksel değişim ihtiyacı ön plana çıkabilir. Uzun süredir planlanan sağlıklı yaşam adımları, diyetler ya da spor alışkanlıkları bu süreçte kalıcı hale gelebilir. Satürn’ün disiplin verici etkisi sayesinde, kilo verme ve bedeni yeniden yapılandırma süreci daha kolay ve sürdürülebilir olabilir. Kısa sürede sonuç beklememek önemli; çünkü bu değişim yavaş ama kalıcı olacak şekilde ilerliyor.

KALICI KARARLAR VE YENİ ADIMLAR İÇİN UYGUN ZAMAN

Satürn etkisi aynı zamanda yapılandırma, disiplin ve sorumluluk enerjisini de beraberinde getirir. Bu yüzden 21-25 Mart doğumlu Koç burçları bu dönemde hayatlarına dair önemli ve kalıcı kararlar alabilirler. Uzun süredir ertelenen işler, kişisel gelişim hedefleri veya kariyerle ilgili planlar artık harekete geçebilir. Ancak bu adımlar sabır ve planlama gerektirir; aceleye getirilen hiçbir karar beklenen sonucu vermez.

KARAMSARLIK HİSSİ GEÇİCİ AMA ÖĞRETİCİ

Satürn geçişinin getirdiği bir diğer etki ise zaman zaman yaşanabilecek içsel karamsarlık duygusudur. Bu dönemde kişi kendini daha yalnız, sorgulayıcı ya da güvensiz hissedebilir. Ancak bu hisler olumsuz değil, aslında gelişimin bir parçasıdır. İçsel sorgulamalar ve geri çekilme ihtiyacı, kişinin ne istediğini netleştirmesine ve doğru yönü belirlemesine yardımcı olur.