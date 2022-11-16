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Martı kurucusu Öktem'den yeni video! Kullanıcılara "Lütfen" diyerek çağrıda bulundu: Taksilerle ilgili akılalmaz iddia

16.11.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrikli scooter uygulaması Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ile yaşadığı gerginliğin üzerine bir video paylaşarak sosyal medyanın gündemine damgasını vurmuştu. Aksu'nun, ailesini tehdit ettiğini öne süren Öktem "Kellemi ortaya koydum, hodri meydan" demişti. Öktem yeni bir video daha paylaşarak taksilerle ilgili akılalmaz bir iddiada bulundu ve Martı kullanıcılarına "Lütfen bize bildirin" şeklinde çağrı yaptı.

Martı kurucusu Öktem'den yeni video! Kullanıcılara "Lütfen" diyerek çağrıda bulundu: Taksilerle ilgili akılalmaz iddia

Martı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında başlayan gerginlik, Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem'in paylaştığı videolardaki açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. "İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ailemi tehdit etti" iddiasında bulunduğu videosuyla gündem yaratan Öktem, son videosunda ise "Şimdi arkadaşlar söyledi, İstanbul'da martı kullanıcılarının üstüne taksi sürenler varmış" sözleriyle şaşkınlık yarattı. Martı kullanıcılarına seslenen Öktem, "Böyle bir şey yaşıyorsanız lütfen call center'ı arayın ve olay yerini, saatini, taksi plakasını bize bildirin; biz gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.

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"TAKSİCİLERİN ÇOĞU EMEKÇİ AMA BAZILARI TALİMATLA YAPIYOR"

Öktem, paylaştığı yeni videoya "Eyüp Aksu, öncelikle günaydın" diyerek başladı ve şöyle devam etti:

  • Şimdi arkadaşlar söyledi, İstanbul'da martı kullanıcılarının üstüne taksi sürenler varmış. İstanbul'da 18 bin tane taksici var; bunların çoğu emekçi ama bazılarının bunu talimatla yaptığını biliyoruz. Bunu yapmasınlar. Martı kullanıcıları, böyle bir şey yaşıyorsanız lütfen call center'ı arayın ve olay yerini, saatini, taksi plakasını bize bildirin; biz gerekli işlemleri başlatacağız.

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"İSTANBUL HALKINA YAŞATTIĞIN KEPAZELİĞİ KABUL EDİYORSUN"

Eyüp Aksu'nun bu sabah katıldığı televizyon programında "İstanbul'daki taksi mağduriyetinin sebebi denetimsizlik" dediğini söyleyen Öktem, şöyle konuştu:

  • Bunu söyleyerek hem İstanbul halkına yaşattığın kepazeliği kabul ediyorsun hem de devleti işini yapmamakla suçluyorsun. Bunu yapma.

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"YILLARDIR BAŞKANSIN, ELİNİ KOLUNU BAĞLAYAN MI VARDI?"

Öktem konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

  • Bir de dalga geçer gibi diyorsun ki 'Bize yetki versinler, 3 ayda bu problemi çözeriz.' Sen yıllardır Taksiciler Odası başkanısın. Senin elini kolunu bağlayan mı vardı da bu problemi çözmedin? Böyle konuşma, bunları yapma. Sen bu devletin üzerinde değilsin.
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taksi martı Eyüp Aksu

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