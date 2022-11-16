Martı kurucusu Öktem'den yeni video! Kullanıcılara "Lütfen" diyerek çağrıda bulundu: Taksilerle ilgili akılalmaz iddia

Martı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası arasında başlayan gerginlik, Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem'in paylaştığı videolardaki açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. "İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ailemi tehdit etti" iddiasında bulunduğu videosuyla gündem yaratan Öktem, son videosunda ise "Şimdi arkadaşlar söyledi, İstanbul'da martı kullanıcılarının üstüne taksi sürenler varmış" sözleriyle şaşkınlık yarattı. Martı kullanıcılarına seslenen Öktem, "Böyle bir şey yaşıyorsanız lütfen call center'ı arayın ve olay yerini, saatini, taksi plakasını bize bildirin; biz gerekli işlemleri başlatacağız" dedi.
Öktem, paylaştığı yeni videoya "Eyüp Aksu, öncelikle günaydın" diyerek başladı ve şöyle devam etti:
Eyüp Aksu'nun bu sabah katıldığı televizyon programında "İstanbul'daki taksi mağduriyetinin sebebi denetimsizlik" dediğini söyleyen Öktem, şöyle konuştu:
Öktem konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: