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Masa başı çalışanları için beslenme önerileri hayat kurtarıyor!

01.11.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masa başı çalışanlar için beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Elif Bilgin Baş, hareketsiz yaşamın getirdiği kilo problemi ile başa çıkmanın mümkün olduğunu söyledi. Gün boyu iş yerinde kalan ve hareket kısıtlaması yaşayan masa başı çalışanları için 8 beslenme önerisi hazırlayan Baş'ın kilo sorunu yaşayanlara çözüm sunacak uygulamaları...

Masa başı çalışanları için beslenme önerileri hayat kurtarıyor!

Masa başı çalışanlar için beslenme önerileri oldukça önemlidir. Zamanının çoğunu iş yerinde geçiren bireylerin beslenmelerine çok dikkat etmesi gerekir. Özellikle yoğunluk yüzünden öğünlerini masa başında yemek zorunda kalan çalışanlar; yetersiz beslenme, obezite ve diyabet gibi hastalıklara yakalanıyor.

MASA BAŞINDA ÇALIŞANLAR DİKKAT!

1. Önce ne kadar hareket ettiğinizi ve sonra ne kadar besin tükettiğinizi sorgulayın. Ağırlık artışı enerjinizi aldığınız enerjiden daha az harcadığınızı gösterir. Özellikle aralarda yediğiniz o küçük masum görünen atıştırmalıklarınız fazladan kalori almanıza sebep oluyor olabilir. Bu nedenle abur cubur alışkanlıklarınızdan vazgeçin.

2. Hareketli bir hayata geçin. Asansörlere küsüp, merdivenlerle barışın. Her gün en az 10.000 adım atmak hedefiniz olsun. Kendinize ayağa kalmak için bahaneler yaratın. Suyun size gelmesini beklemek yerine siz ona gidin.

3. Kahvaltı en önemli öğündür. Öğle ve akşam yemeklerinizde ızgara veya fırın tercih edin. Bir öğününüz mutlaka sebze yemeği olsun.

4. Mevsimine uygun sebze ve meyveler tüketin. Tam tahıllı ürünlere, kurubaklagillere beslenmenizde yer verin.

5. Kapalı alanda çalışan kişilerde en sık görülen D vitamini eksikliği görülür. En iyi kaynak güneş ışınlarıdır. Yağlı balıkların dışında hiçbir besin kaynağı, normalin üzerinde tüketilmiş olsa bile, D vitamini gereksinmesini karşılayamaz. Morina balığı yağı ile somon, sardalya gibi yağlı balıklar besinlerden iyi kaynaklardır. Yetersizliğinde dışarıdan alınması gerekir. Balığın bol olduğu bu mevsimde haftada en az 2 gün balık tüketin.

6. Günde en az 8 bardak su tüketin. Suyu içmek gelmiyorsa içinizden suyunuzun içine mandalina, portakal, tarçın, karanfil, limon ekleyerek aromalı sular hazırlayabilirsiniz.

7. Ara öğünlerle az az ve sık beslenin. Çok yoğunsanız ve yerinizden kalkacak vaktiniz yoksa çekmecenizde, taze veya kuru meyve, fındık, ceviz diyet bisküvi, galeta gibi pratik yiyecekler bulundurup, limonlu yeşil çay, ayran ve süt tüketebilirsiniz.

8. Beyne tokluk sinyalinin ulaşması için, yemeğe başladıktan sonra 20 dakika geçmesi gerekir. Bu nedenle hızlı yemek yemeyin; yediğiniz besinleri küçük parçalara bölerek uzun süre çiğneyerek tüketin. Lokmalar arasında çatalı bırakın.


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