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Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

31.10.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masanızın üstünde yayılan kişisel bakım ürünleri, ofis malzemeleri, telefon, anahtar gibi eşyalar moralinizi bozuyor mu? Tüm bunları derli toplu ve temiz halde tutacak birtakım ürünlere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Sizin için birbirinden şık ve kullanışlı organizer çeşitlerini bir araya getirdik. Kullanım yerine yönelik hangi düzenleyiciye ihtiyacınız olduğuna karar vermek için listeyi inceleyebilirsiniz.

Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

Son yıllarda düzenleyici ya da diğer bir deyişle organizerlerde çeşitlilik bir hayli artmış durumda. Sıklıkla kullanılan bu ürünler, düzen ve temiz bir görüntü sağladığı gibi tasarımlarına göre şık ve modern bir hava katıyor. Kapaklı, çekmeceli, şeffaf ya da ahşap… Gelin, pek çok farklı modelde üretilmiş düzenleyicilerden birkaçını yakından birlikte inceleyelim.

@.kelseydean So glad to finally have this organized! How cute are the flower box cutters ????#fyp #foryoupage #deskorganization #organize #asmrorganizing #organizedhome #desksetup #organizeasmr #asmrorganization ♬ original sound - kelseydean

1. "Her şey yerli yerinde olsun." diyenlere: Evance Şeffaf Çekmece Düzenleyici

Adsız tasarım - 2022-10-31T181357.804

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Çekmece içindeki dağınıklığı önleyen Evance Şeffaf Çekmece Düzenleyici ile yaşam alanlarınızı daha derli toplu bir hâle getirmek mümkün. Sıkça kullandığınız makyaj malzemelerini, kırtasiye malzemelerini ya da takılarınızı bu ürün ile kategorize edebilirsiniz. Şeffaf olmasının artı bir özelliği, aradığınız her şeyi rahatça görüp bulabilmenizi kolaylaştırması. Kolay istiflenebilir olması ise yerden tasarruf sağlıyor.

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2. Hafif ve şık: Apexel Beyaz Papatya Ev ve Ofis Masa Düzenleyici Organizer

Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

Makyaj ya da kişisel bakım ürünlerini masanızdan toparlayabilecek şık bir düzenleyiciye ihtiyacınız varsa Apexel Beyaz Papatya Ev ve Ofis Masa Düzenleyici Organizer’a şans verebilirsiniz. Esnek olmayan plastik malzemesi sayesinde ürünün hafif bir yapısı bulunuyor. Tasarımı ise ortama şıklık katıyor. Düzenleyici; masanızda bulunan krem, tarak, ruj, parfüm gibi ürünleri tek seferde bulabilmenizi sağlıyor.

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3. Tasarım harikası: House By House Çekmeceli Makyaj Kozmetik Düzenleyici Organizer

Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

Yaşam alanlarını büyük ölçüde derleyip toparlayan organizerler, artık şıklığıyla göze çarpıyor. House By House Çekmeceli Makyaj Kozmetik Düzenleyici Organizer de bu ürünlerden biri. Şeffaf sürgülü üst kapağa ve iki ayrı çekmeceye sahip ürün, masa üzerinde bulunan her eşyayı rahatlıkla muhafaza ediyor. Şeffaf kapaklı bölme ise aradığınızı rahatça görebilmenize imkân veriyor. Ürünü detaylıca inceleyip sepetinize ekleyebilirsiniz.

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4. Doğallığı sevenlere: İnan Global Masa Üstü Düzenleyici Masa Organizeri

Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

Sizi el yapımı ve %100 ahşaptan oluşan İnan Global Masa Üstü Düzenleyici Masa Organizeri ile tanıştıralım. Özellikle çevreye ve sağlığına önem veren kişilerin dikkatini çeken ürün; telefon, anahtar, kulaklık ve gözlük gibi sıklıkla kullanılan kişisel eşyaları bir arada tutar. Görünümüyle masanıza şık bir hava katan üründe solventsiz vernik kullanılmış. Bu sayede düzenleyici, tamamıyla doğal bir eşyaya dönüştürülmüş.

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5. Çekmecelerinize düzen getirecek: Eynel Kapaksız Dolap İçi 15 Bölmeli Çekmece Düzenleyici

Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

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İster çekmeceye ister masa üzerine koyabileceğiniz tam 15 ayrı bölmeden oluşan Eynel Kapaksız Dolap İçi 15 Bölmeli Çekmece Düzenleyici ile yerden tasarruf edebilirsiniz. Hatta ufak tefek eşyalarınızı da düzenli olarak muhafaza etmeniz kolaylaşır. Plastik malzemeden oluşan düzenleyicinin beş farklı renk seçeneğinin olduğunu belirtelim. Ürün, mutfaklarda tek içimlik çay ya da kahvelerinizi düzenlemek için de tercih ediliyor.

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6. Her dekorasyona uyum sağlayan: Poeland Çekmece Organizer

Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

Yarı saydam ve yuvarlatılmış köşe özelliğiyle bulunduğu ortama sade ve şık bir hava sunan Poeland Çekmece Organizer, beş adet bölmeden oluşuyor. Çekmece içerisinde ya da masa üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, dayanıklı bir plastikten üretilmiş. Üç farklı boydan oluşan düzenleyiciyi pek çok farklı eşyayı derleyip toparlamak için kullanabilirsiniz. Daha kullanışlı ve düzenli ortamlar için ürünü inceleyebilir, sepetinize ekleyebilirsiniz.

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7. Yerden tasarruf etmenizi sağlayacak: Evonox Şeffaf Akrilik Dört Katlı Dönebilen Takı Organizer Düzenleyici

Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

Dört ayrı hazneden oluşan Evonox Şeffaf Akrilik Dört Katlı Dönebilen Takı Organizer Düzenleyici ile takılarınız hem daha güvende hem daha derli toplu görünsün. Ayrıca modelin katlı tasarımı, büyük ölçüde yer tasarrufu da sağlıyor. Her bir katı 360 derece dönebilme özelliğine sahip ürünün kullanımı, son derece rahat. Şeffaf yapısı ise içindeki ürünlerin daha rahat görülüp bulunmasını sağlıyor.

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8. Modern bir dokunuş için: Era Art Masaüstü Mutfak-Banyo Rafı Tezgâh Üstü Düzenleyici

Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

Masa, raf ya da tezgâh üzerinde ekstra kullanılan Era Art Masaüstü Mutfak-Banyo Rafı Tezgâh Üstü Düzenleyici ile tanışmanızı öneriyoruz. Kullanıldığı her yerde pratiklik sunan ürün, düzen sağladığı gibi görünüm olarak da modern bir dokunuş katıyor. Ürünün ayakları tamamen metal olduğu için dayanıklı bir yapı sergiliyor. Bu şık düzenleyiciye her türlü masanızda yer vererek dilediğiniz düzene kavuşabilirsiniz.

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9. Şık ve düzenli görünen bir ofis için: Johgee Ofis Masası Düzenleyici

Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

Ofiste ya da evde kullanabileceğiniz özel bir düzenleyici ürüne mi ihtiyacınız var? Bu ürünleri bir arada tutan ve düzenli bir görünüm sağlayan Johgee Ofis Masası Düzenleyici hayatınıza epey pratiklik katar. Kullanıcıların istekleri doğrultusunda tasarlanan ürün, oldukça fonksiyonel hâle getirilmiş. Beş kattan oluşan düzenleyici, geniş bir depolama alanı sunuyor. Ürünü detaylıca inceleyerek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

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10. Farklı bir tasarım arayanlara: Axolotl Masa Üstü Kitaplık Mini Raf Masa Üstü Kitap Düzenleyici

Masanızı sürekli düzenli tutmanızı sağlayacak organizer çeşitleri

Masa üzerinde yer alan dağınık kitapları toparlayabilecek harika bir ürün önerimiz var. Axolotl Masa Üstü Kitaplık Mini Raf Masa Üstü Kitap Düzenleyici ile hem modern ve şık hava yakalayabilir hem düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz. İnce ve hafif malzemeli olduğu için gereksiz yer işgal etmez ve ağırlık yapmaz. Ürünün 30 ve 50 santimetre olmak üzere iki farklı boyut seçeneği de mevcut.

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