Masaya vurdu, öfkeden sesi titredi; canlı yayında stüdyo buz kesti! Uğur Dündar CHP ve Kılıçdaroğlu'na ağır yüklendi: 'Bu nedir Allah aşkına? Bıktık!'

Seçim yenilgisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyip genel başkanlığa devam etti, 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek kurultayda da delegelerin çoğunluğunu elinde bulundurduğu ve yeniden genel başkan seçileceği değerlendiriliyor. Partideki kongreler gergin bir havada geçerken 'değişim' taraftarlarıyla genel merkez arasındaki tansiyon kameralar önünde de yaşanıyor. Gazeteci Uğur Dündar, ülkede birçok sorun yaşanırken CHP'ye kendi iç tartışmalarıyla boğuşmaktan halkın sorunlarına eğilememesini gerekçe göstererek sert tepki gösterdi.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN DERİN EKONOMİK KRİZLERİNDEN BİRİ"

İYİ Parti ile CHP arasında iş birliği olasılığı özelinde yerel seçim gündeminin tartışıldığı Sözcü TV ekranlarında Uğur Dündar CHP'ye yüklenirken öfkelendiği görüldü. Sesi titreyerek konuşan Dündar tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben bu halkın sağduyusuna çok güvenirim. Halk her şeyi not ediyor. Ülke belki tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Bir taraftan uyuşturucu, öbür taraftan silahlanma almış başını gitmiş, her taraf suç örgütü kaynıyor. İnsanlar evine ekmek götüremiyor, askıda ekmek kuyrukları her gün daha fazla uzuyor. Geçinme derdi en büyük sorun.

"NE ZAMAN İÇ KAVGALARINDAN KURTULACAK?"

Şimdi, böyle bir durumda olan ülkede muhalefet seçimi kazanamayacak da Allah aşkına ne zaman kazanacak? Ne zaman muhalefet olmaktan vazgeçecek? Ne zaman iktidar olmaya oynayacak? Ne zaman iç kavgalarından kurtulacak da milletin derdine derman olacak?

"BİTSİN ARTIK KOLTUK SEVDANIZ, YETER!"

Gerçekten artık bıktık! İllallah dedik! Batsın sizin şu koltuk sevdanız kardeşim! Memleketin bir haline bakın Allah aşkına. Bu kadar mı uzaksınız siz halktan? Bu kadar mı kopuksunuz ülkenin gerçeklerinden? Ayıptır ya! Bitsin artık sizin bu koltuk sevdanız, yeter! Geldik gidiyoruz, hala Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacak. Bu nedir Allah aşkına?

"AKLIMIZLA BU KADAR DALGA GEÇİLMEZ"

Ülkenin muhalefeti iktidar yapabilecek en uygun koşullarında siz iktidar olmamışsınız, hala o koltuklarda oturuyorsunuz. Ayıptır, yazıktır. Bu kadar bizimle, aklımızla, ülkenin gerçekleriyle, milletin derdiyle dalga geçilmez kardeşim."