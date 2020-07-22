HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Maske cezası kesilince muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?

Maske cezası kesilince muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2020 17:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de polis, koronavirüs denetimi sırasında maskesiz dolaşan gence idari yaptırım uyguladı. Gencin arkadaşı ise o sırada görüntü alan muhabire, "TV’de çıkacak mıyız? Zeki Müren de bizi görecek mi?" diyerek espri yaptı.

Maske cezası kesilince muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği “Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelgesi kapsamında başta ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler yapılıyor. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kent genelinde denetimlere başladı. Ekipler otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak, vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Kentin en yoğun olduğu Zafer Caddesi ile Hüseyin Kahya Parkı'nda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşlara sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Maskesiz dolaşanlara ise idari para cezası uygulandı.

"ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ?"

Cadde üzerinde maskesiz dolaşan bir genç ise, "Ağabey yere düşmüştü, telefoncudan çıktım alacağım şimdi. Hemen eczaneden alacağım. Eczaneden de ilaç alacağım. Telefoncuda iken yere düştü elimdeydi" diyerek polisi dakikalarca ikna etmeye çalıştı fakat cezadan kurtulamadı. Gencin arkadaşı ise o sırada görüntü çeken muhabire, "TV’de çıkacak mıyız? Zeki Müren de bizi görecek mi?" diyerek espri yaptı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Bozkırın nazar boncuğu güzelliğiyle hayran bırakıyor!Bozkırın nazar boncuğu güzelliğiyle hayran bırakıyor!
iPhone uygulamaları neden çalışmıyor? İşte detaylar...iPhone uygulamaları neden çalışmıyor? İşte detaylar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimiz için korkutan açıklama: Büyük sıkıntı yaşayacağız

Bir ilimiz için korkutan açıklama: Büyük sıkıntı yaşayacağız

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Düğüne günler kala nişanlısı hakkındaki korkunç gerçeği öğrendi

Düğüne günler kala nişanlısı hakkındaki korkunç gerçeği öğrendi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Cemal Metin Avcı'yı sosyal medya hesabı ele verdi

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Abdullah Avcı Süper Lig deviyle anlaştı

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

Türk Tarih Kurumu Başkanı istifa etti

İlginizi Çekebilir

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik

Okuyucu Yorumları 1 yorum
maske cezası ne dir ya...bu ülkede hırsızlar tecavüzcüler vatan toprağını satanlar bilemaske takmıyorki....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bozkırın nazar boncuğu Gökpınar Gölü sualtı güzelliğiyle hayran bıraktı

Bozkırın nazar boncuğu güzelliğiyle hayran bırakıyor!

Zeynep'in katili boksör Selim Ahmet Kemaloğlu için istenen ceza belli oldu!

Dövdükten sonra bıçaklayarak öldürmüştü! İşte istenen ceza

Rusya’dan Madonna’ya 1 milyon dolarlık ceza

Rusya’dan Madonna’ya 1 milyon dolarlık ceza

Kağıthane'de 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz şoku! Linç etmeye kalktılar

Kağıthane'de erkek çocuğuna taciz şoku! Linç etmeye kalktılar

İşte Pınar Gültekin’in öldürüldüğü ev! O izler hala duruyor

İşte Pınar Gültekin’in öldürüldüğü ev! O izler hala duruyor

Müziği duyunca hareketlendiler! Yılanların dansı

Müziği duyunca hareketlendiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.