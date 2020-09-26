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  4. Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaşın tepkisi şaşırttı

Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaşın tepkisi şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2020 11:43 | Son Güncelleme

Bursa'da polise maskesiz yakalanan vatandaş, ileri sürdüğü bahanelere rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nilüfer SÖS ekipleri, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarında maske denetimi yaptı. Yapılan denetimde vatandaşların çoğunun maske taktığı görüldü. Uygulamaya maskesiz yakalanan bir vatandaş, ceza yazılacağını anlayınca, yolda maskesinin koptuğunu söyledi, ama ceza yemekten kurtulamadı. Düşen maskesini aramaya giden vatandaş, elinde bir adet ipi kopuk maskeyle gelip kopan maskesini bulduğunu iddia etti. Buna polisleri inandıramayan vatandaşa 900 lira ceza kesildi. Kesilen cezanın ardından vatandaş, gazetecilere, televizyonlarda nasıl çıkacağını sordu.

(İHA)

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