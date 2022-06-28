Maske zorunluluğu geri mi dönecek? Bakan Koca'dan açıklama! Sonbaharda maske geri dönecek mi?

Son günlerde koronavirüs vaka sayısındaki son durumda büyük bir değişim yaşanmıyordu. Ancak son koronavirüs tablosuna göre vaka oranında %50 artış yaşanması bazı vatandaşları sorgulamaya sürükledi. Pek çok kişi maskenin ilerleyen süreçte geri gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Bakan Koca geçtiğimiz gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki maske geri gelecek mi?

MASKE ZORUNLULUĞU GERİ GELECEK Mİ?

Bakan Fahrettin Koca, vatandaşların sorguladığı "Maske geri gelecek mi?" sorusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Hastalık artık grip gibi seyrediyor. Fakat ileri yaştakiler ve kronik rahatsızlığı olanlarda Covid-19 risk oluşturmaya yine devam edecektir. Risk grubunda olanların kişisel tedbirlere dikkat etmeleri önem arz ediyor. ‘Grip öneminde’ olan hastalık toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı."

"VAKA SAYISINDA ARTIŞ OLSA DA HASTANE YÜKÜNDEKİ AZALIŞ SÜRÜYOR"

"Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da, bunun tam tersine, hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı. Benzerlerini gelecekte aramak yanlıştır. Herkes müsterih olsun."



