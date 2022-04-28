Maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından... Öğrencinin sözleri Bakan Özer'i gülümsetti

Eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Kırıkkale'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk olarak Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Özer, buradaki açıklamasında eğitim teşkilatının eğitimin kalitesini yükseltme ile ilgili tespitler yapma ve süreçlerin iyileştirilmesi için illerde ziyaretlerde bulunduğunu, kendilerinin de bu ziyaretleri son dönemde yoğun bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Bakan Özer, Kırıkkale'nin eğitimde niteliğinin ve rekabet gücünün artması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

"KIRIKKALE'NİN EĞİTİM YATIRIMINI 70 MİLYON LİRADAN 370 MİLYON LİRAYA ÇIKARTMIŞ BULUNUYORUZ"

Valilikteki İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Özer, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özer, "2022 yılında Kırıkkale'nin mevcut eğitim yatırımları 70 milyon lira iken bugünkü toplantıda eğitim kalitesini artırmak için 300 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Kırıkkale'nin eğitim yatırımını 70 milyon liradan 370 milyon liraya çıkartmış bulunuyoruz." dedi.

Eğitim binalarının eski ve yaşlanmış olması nedeniyle Kırıkkale'nin büyük desteğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Özer, "2022 yılında Kırıkkale'deki güçlendirme kapsamındaki çalışmaların tamamını nihayetlendireceğiz. Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü Kırıkkale Valiliği ile koordineli bir şekilde Kırıkkale'deki geciken güçlendirme çalışmalarının hepsini tamamlayacağız." diye konuştu.

Türkiye genelinde doğal gaza erişimi olup dönüşümü yapılmamış okul bırakmadıklarını dile getiren Özer, Kırıkkale'de bu kapsamdaki okulların doğal gaz dönüşümlerinin bir iki ay içinde yapılması için gerekli desteği vereceklerini açıkladı.

"KIRIKKALE'YE 6 ANAOKULU KAZANDIRILACAK"

Özer, toplantıda Kırıkkale'deki yatırım programına Naciye Pehlivanlı Saran Anadolu Lisesi, Yahşihan Cumhuriyet İlkokulunu, Atatürk Ortaokulunu, İsmet Aydınlı İlkokulunu dahil ettiklerini ayrıca mevcut okulların çatı ve ıslak zeminlerle ilgili büyük onarımların tamamlanması için de 15 milyon liralık ilave yatırımı kazandırdıklarını bildirdi.

Özel eğitim uygulama okulunun da yatırım programı dahilinde yenileneceğini kaydeden Özer, Bakanlığın okul öncesi eğitimi artırmak için yaptığı çalışmalar kapsamında Kırıkkale'ye 6 anaokulu kazandırılacağını belirtti.

Özer, "Yeni anaokulları, özel eğitim anaokulları, özel eğitim uygulama okulları, ilkokul ve ortaokullar ile okulların güçlendirme çalışmalarını Kırıkkale'de 2022 yılı içinde tamamlamış olacağız. 2022 yılı içindeki yatırım maliyetini de 70 milyondan 370 milyona 4-5 katlık artışla Kırıkkale'mize kazandırmış olduk." diye konuştu.

Ziyaretin, Kırıkkale'de bekleyen yatırımların aktif hale getirilmesi için anlamlı olduğuna işaret eden Özer, yatırımların Kırıkkale'ye hayırlı olmasını diledi.

"BÜYÜK ÖZLEMLE BEKLEDİKLERİNİ GÖRMÜŞ OLDUK"

Bakan Özer, bugün okullarda maskesiz ikinci günün tamamlandığını belirterek, "Dün ilk günü öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz deneyimledi ve büyük özlemle bugünü (maskesiz) beklediklerini görmüş olduk." dedi. Özer, Kırıkkale'deki öğretmenlere salgın sürecinde gösterdikleri emek için teşekkür etti.

Sürecin tüm eğitim camiası için zorlu geçtiğini ifade eden Özer, "Eğitim camiası el ele vererek okulların salgın süreçlerinde olağanüstü koşullarda en güvenli ortamlar olduğunu ülkemize toplumumuza göstermiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

ÖĞRENCİNİN SÖZLERİ BAKAN ÖZER'İ GÜLÜMSETTİ

Öte yandan Valilik girişinde çiçek sunan bir öğrencinin, "Bugün okulda maskesiz olduğumu unuttum, su içerken sanki maske takıyor gibi maskemi indirmeye çalıştım." sözleri Bakan Özer'i gülümsetti. Öte yandan Bakan Özer, kendisini valilik girişinde çiçeklerle karşılayan çocuklarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Valilikteki programının ardından Kırıkkale Belediye Başkanlığını ziyaret eden Özer, Kırıkkale'yi sık sık ziyaret edeceklerini, yeni yatırımlarla ildeki eğitimin kalitesinin çok iyi noktaya geleceğini, özellikle savunma sanayi ile mesleki eğitim iş birliklerinin daha da ilerleyeceğini sözlerine ekledi.

Bakan Özer'e Kırıkkale ziyaretinde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ile diğer ilgililer eşlik etti. (AA)

