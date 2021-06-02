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Maskeler ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama!

02.06.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılmış olduğu TRT özel yayınında pek çok konuya ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, pandemi döneminde çokça merak edilen maskeler ne zaman çıkacak sorusuna da yanıt verdi. Peki maskeler ne zaman çıkacak? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen flaş maske açıklaması...

Maskeler ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama!

Bugün TRT özel yayınına katılan ve pek çok konuya ilişkin çeşitli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan pandemi döneminde vatandaşların merak ettiği maskeler ne zaman çıkacak sorusuna ilişkin açıklamalarda da bulundu. Vatandaşlar maskelerin ne zaman çıkacağını ve ilerleyen süreçte maske takmanın zorunlu olup olmayacağı merak ediyor. Peki maskeler ne zaman çıkacak?

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün katıldığı TRT canlı yayınında yaklaşık 1 senelik aranın ardından TRT ekranlarında kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor.
Vatandaşların merak ettiği pek çok farklı konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği belli başlı konular ve konuşmasından satır başları şu şekilde;

-"Öncelikle şunu açık ve net söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe ve hijyen, bu 3 başlık söz konusu."
-"Sosyal mesafe, maske önem arz ediyor."
-"Sosyal mesafe gündemimizde kaldığı zaman aradaki mesafenin korunması halinde maskeden kurtulmak mümkün olabilir."
-"1.5 metreye dikkat edildiğinde maskeden kurtulmak mümkün. Lakin sosyal mesafe şart."
-"Bakanımız bununla ilgili kısa bir süre sonra açıklama yapacak."
-"Maskeyi çıkarmak için gerekli olan şartları açıklayacak."
-"1.5 metreyi koruduğumuz zaman maskeyi çıkarabiliriz."

KORONAVİRÜS AŞILARI NE ZAMAN GELİYOR? AŞIDA SON DURUM...

-"Ciddi manada aşımız geliyor."

-"50-55 yaş üzerine yoğun bir şekilde aşılama yapacağız."

-"3 doz aşı oldum."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske pandemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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