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"Maskesiz girilebilir" yazdı, 40 kez ceza yedi! Pandemide gündem olan esnaf: İlk gündem beri söylüyoruz

08.10.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde kesilen maske ve sokağa çıkma cezası borçlarının silinecek olması, o dönemde yaşananları akıllara getirdi. Bunlardan biri de Zonguldaklı esnaf Erkan Cinbir. Çaycuma'da esnaflık yapan ve 40 kez maske takmama cezası yiyen, defalarca karakolluk olan ve cezalara karşı çıkan Cinbir, en başından beri bunu savunduğunu söyledi. Esnaf ayrıca iş yerini kapatmak zorunda kaldığını ve ticari hayatının bittiğini söyledi.

"Maskesiz girilebilir" yazdı, 40 kez ceza yedi! Pandemide gündem olan esnaf: İlk gündem beri söylüyoruz

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla getirilen maske kullanma ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal edenlere yönelik yazılan 2,7 milyar liralık idari para cezalarının alacaklarından vazgeçilmesi üzerine Çaycuma ilçesinde 40 kez maske takmama cezası kesilen Erkan Cinbir yaşadıklarını anlattı.

İlçedeki restoranına ’Maskesiz girilebilir’ yazısı asınca 40 kez ceza kesilen 13 yıllık esnaf Erkan Cinbir, maske takmama cezaları silinmesi üzerine ‘Adalete her zaman güvendim’ dedi.

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"İLK GÜNDEN BERİ SÖYLÜYORUZ"

Koronavirüs pandemisi döneminde uygulanan maske takmama cezası borçlarının silinmesi sonrası, restoranına ’Maskesiz girilebilir’ yazısı astığı için 40 kez ceza kesilen ve "Koronavirüs yok" diye adliyeye giderek suç duyurusunda bulunan Erkan Cinbir, "Biz en başından beri tiyatronun sonucunun bu olacağını biliyorduk. Bunları yaşadık ve insanlara anlattık. İlk günden beri söylüyoruz, anayasaya aykırı bizlere yapılan bir zulüm olarak gördük. Zaten haklı sebeplerimiz vardı. Bunları bilinçsiz bir şekilde değil bildiğimiz için bu yola çıktık, yürüdük. Anayasal haklarımızın peşinde koştuk hiç kimse bize anayasa haricinde baskı, zulüm yapamaması için uğraştık. İnsanlar uyansın, araştırmalarını yapsın görüp baksınlar diye.

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"DÜKKANIMI KAPATMAK ZORUNDA KALDIM"

Bu sıkıntılar sonucunda gördüğünüz gibi işimizi, ticari itibarımızı her şeyimizi kaybettik, hatta alyansımı kaybettim boşandım. Bu yapılan ceza olayında bize eski hayatımızı geri verebilecekler mi çok merak ediyorum. Bir şeyler yapmak istiyorlarsa esnaf arkadaşlarımız dükkanı kapatan, intihar eden, evine ekmek getiremeyenler oldu. Bunların hayatını geri verebilecekler mi, vebalini nasıl üstlenecekler gerçekten çok merak ediyorum. Bu süreçte bu sıkıntı, problemleri yaşayan arkadaşlarımız için, bizler için bütün maddi kayıplarımızı karşılamak adına çalışma yapsınlar. Biz o zaman samimiyetlerine inanırız yoksa bize çok yapmacık geliyor. Bu tiyatroyu kendileri kurdular, kendileri yönetiyorlar, oynuyorlar. Bizlere inandırıcı gelmek için acılarımızı bir nebze durdursunlar. Bakın işsizim. Bu süreçte dükkanımı kapatmak zorunda kaldım, çalışamadım. Ticari hayatım gitti. Bunlar için çalışma yapsınlar, beklentimiz bu yönde.

"40 TANE CEZAM VAR"

Hukuk mücadelesini sürdürdüğünü anlatan Cinbir, "40 tane cezam var ve dükkanım kapandı. Bunun için hukuk mücadelesi hala devam ediyor ve bırakmayacağım. Adalete bu konuda güveniyorum. Bundan yana umutsuzluğum yok olmadı da. Peşini bırakmayacağım adaletimi arayacağım" diye konuştu.

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maske Ceza Zonguldak
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