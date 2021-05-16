HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Maskesiz ne zaman gezeceğiz? Maske zorunluluğu ne zaman kalkar?

Maskesiz ne zaman gezeceğiz? Maske zorunluluğu ne zaman kalkar?

16.05.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı sarsan koronavirüsün etkileri ülkemizde de halen devam ediyor. 17 Mayıs itibariyle son bulan tam kapanmadan sonrası için İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi açıklandı. Ancak açıklanan genelgede, tam kapanma öncesinde uygulanan kuralların tekrar geri getirildiği görüldü. Birçok dünya ülkesi aşılama çalışmalarını neredeyse tamamlamışken, şu an için Türkiye’de ilk dozu sadece 14 milyon vatandaşımız oldu.

Maskesiz ne zaman gezeceğiz? Maske zorunluluğu ne zaman kalkar?

İkinci doz aşılarını olan vatandaşlarımızın sayısı 10 milyondan fazla olurken, toplam yapılan aşı sayısı 25 milyonu geçti. Tam kapanma sürecinde aşılamaların hızlanması beklenirken, bu süreç içerisinde yeterli aşı ne yazık ki yapılamadı. Yetkililer, Mayıs ayı sonunda 50 milyon vatandaşın aşılanacağını hedeflediklerini söylerken, Mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen, henüz ilk doz aşıyı sadece 14 milyon 961 vatandaşımız oldu.

1

UZMANLAR NE DİYOR? MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKAR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılama istenilen düzeyde olur ve tedbirlere uyulmaya devam edilirse yaz aylarında biraz rahatlamanın mümkün olacağını belirtti.

Prof. Dr. Ateş Kara, “Aşı, elimizde yeni ve çok etkili bir silahımız. Özellikle kayıp yaşama ihtimalimiz olan yaş ve risk gruplarını erken dönemde aşılayabilirsek kısıtlamalarda da bir miktar rahatlamamızı sağlarız. Toplumda maske takanların oranı yüzde 95’lere ulaşırsa, maskesiz kişi eğer 100 kişiden sadece 1-2 kişiye inebiliyorsa o zaman ‘evet, bizim artık kısıtlama yapmamıza gerek yok, zaten bireysel olarak aldığımız önlemler etkin ve yeterli’ deriz” dedi.

Kara, “Aşı oranımız yüksek olursa, toplum içerisinde aşı uygulamamız özellikle riski olduğunu düşündüğümüz grup içerisinde yüzde 100'ü sağlayabilirse, aşı olma konusunda vatandaşlarımız, büyüklerimiz herhangi bir tereddüt yaşamazsa o zaman işte bu biraz daha erken olur. Aşılar zamanında gelip, zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü İbrahim Tatlıses 'Davul gibi olmuşsun' demişti! Ünlü isim o sözler sonrası iğne ipliğe döndü
Güncel koronavirüs tablosu açıklandı!Güncel koronavirüs tablosu açıklandı!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Aşı koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) tam kapanma

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

Pişman oldu! 'Evli barklı keşke hatırlatmasaydık'

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kademeli normalleşme genelgesi

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Devler Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu! Tat kaçıracak takımlar var...

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

Aldattığını iddia ettiği kadını 9 yerinden bıçakladı, “Pişman değilim” dedi

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Sosyal medyadan haberleşip toplandılar! Bu halde yakalandılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.