Maskesiz ne zaman gezeceğiz? Maske zorunluluğu ne zaman kalkar?

İkinci doz aşılarını olan vatandaşlarımızın sayısı 10 milyondan fazla olurken, toplam yapılan aşı sayısı 25 milyonu geçti. Tam kapanma sürecinde aşılamaların hızlanması beklenirken, bu süreç içerisinde yeterli aşı ne yazık ki yapılamadı. Yetkililer, Mayıs ayı sonunda 50 milyon vatandaşın aşılanacağını hedeflediklerini söylerken, Mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen, henüz ilk doz aşıyı sadece 14 milyon 961 vatandaşımız oldu.

UZMANLAR NE DİYOR? MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKAR?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşılama istenilen düzeyde olur ve tedbirlere uyulmaya devam edilirse yaz aylarında biraz rahatlamanın mümkün olacağını belirtti.

Prof. Dr. Ateş Kara, “Aşı, elimizde yeni ve çok etkili bir silahımız. Özellikle kayıp yaşama ihtimalimiz olan yaş ve risk gruplarını erken dönemde aşılayabilirsek kısıtlamalarda da bir miktar rahatlamamızı sağlarız. Toplumda maske takanların oranı yüzde 95’lere ulaşırsa, maskesiz kişi eğer 100 kişiden sadece 1-2 kişiye inebiliyorsa o zaman ‘evet, bizim artık kısıtlama yapmamıza gerek yok, zaten bireysel olarak aldığımız önlemler etkin ve yeterli’ deriz” dedi.