Maskülen stil sevenlere uygun, sonbahar renklerinde takım önerileri

Maskulen tarzı yakalayabileceğiniz birçok tasarımda ve renkte takım var. Özellikle geçiş dönemlerinden biri olan sonbahar ayları için en uygun parçalardan biri şüphesiz ki takımlar. Sonbahar renklerinin ceketli takımlara ayrı yakıştığını da söylemeden geçemeyiz. Maskulen tarzda ceketli takımlara ulaşmak sadece bir tık uzağınızda. Sizin için incelediklerimize göz atmaya ne dersiniz?

Güne açan çiçekler gibiydik: Sarının ihtişamı

Bu takım, dekoltesi ve rengiyle özel günlerde de tercihiniz olabilir. Özellikle dekoltesi üzerinde kullanacağınız altın renkli takılar sizi bir davete hazır hale getirebilir. Bol pantolonu ve kalıplı ceketiyle maskulen takımların en güzel örneklerinden biri olan bu takım ceketindeki bel oyuntusuyla da size çekici bir görünüm kazandırıyor. Bu takımı hem beyaz spor ayakkabılarla hem de topuklu ayakkabılarla tercih edebilirsiniz. Tasarımı ofis şıklığı için de çok uygun. Takımın tercihinize göre pembe renkli bir seçeneği de bulunuyor.

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Maskulen tarzın en cool parçası!

Bu kahverengi takım, hem sonbahar hem de kış ayları için çok uygun. Ceket, yelek ve pantolonla üç parçadan oluşan bu takım, çok havalı görünüyor. Hem günlük olarak hem de ofis şıklığınız için tercih edebileceğiniz bir model. Yelek, bu takımın maskulen tavrını güçlendiriyor. Üç parçadan oluşması, onu tek tek kullanmanız için de bir fırsat. Yün olan bu takım, soğuk günler için en doğru tercih. Yani takımınız kış ayları için de çok uygun. Sizi hem şık gösterecek hem de sıcak tutacak. Bu takım, botlar ve spor ayakkabılarla birleştirilebilir.

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Olmazsa olmaz bir klasik

Bu takım, günlük kullanım için en doğru tercih. Mutlaka dolabınızda bulunması gereken klasik parçalardan biri. Ceketin içinde hem basic bir tişört hem de askılı, şık bir bluz ile tercih edebilirsiniz. Takımınız onu birleştirdiğiniz parçalarla ofis şıklığınıza ve sade davetlere de çok uygun. Yeşilin griye çalan bu harika tonuyla her zaman kullanılabilir bir parça. Bu takımı spor ayakkabı ve sırt çantasıyla kullanabileceğiniz gibi topuklu ayakkabılar ve şık dosya çantalarla da tercih edebilirsiniz. Ne çok dar, ne çok bol olan bu takım; tasarımıyla her beden için bir seçenek olabilir.

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Maskulen tarza yeni bir bakış

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Şortlu takımlar son dönemin en çok tercih edilen parçalarından biri. Hem kadın hem de erkek takımlarda tercih edilen, ceketle şortu birleştiren akımın çok şık durduğunu belirtmeliyiz. Şortlu takımlar, geçiş dönemleri için de çok doğru bir tercih olabilir. Bu takım hem günlük hayatta hem de özel günlerde tercih edilebilir. Pembe renk ile birçok rengi de kombinleyebilirsiniz. Günlük tercihlerinizde spor ayakkabılar ve sırt çantaları size eşlik edebilir. Ayrıca topuklu ayakkabılarla maskulen tarzınızı şıklığınızla birleştirebilirsiniz. Ayakkabı ve çantada ton sür ton yaparak pembe rengin koyu tonları tercih edilebilir.

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Mavinin sonbahar hali

Sonbaharda da maviden vazgeçemeyenler için en doğru tercih. Klasik çizgideki bu takım, hem spor tarzda kullanılabilir hem de şıklaştırılabilir. Özellikle gri bir mantonun bu takım üzerinde çok uyumlu olacağını belirtmekte fayda var. Takımı tişörtle ya da bluzla önü açık olarak tercih edebileceğiniz gibi ceketin düğmesini kapatarak dekolteli bir modelde de kullanabilirsiniz. Gümüş renkli takıların çok yakışacağı bu mavi renkli takım, dolabınızda bulunması gereken parçalardan. Kumaşıyla birlikte ilkbaharda da tercih edeceğiniz bir model olabilir. Ayrıca takımın gri, siyah, pembe gibi renk tercihleri de bulunmakta.

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Takımların en entelektüeli!

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Zamansız bir ceketli takım arıyorsanız en doğru seçeneğe bakıyorsunuz. Kumaşı ve modeliyle aksesuara bile ihtiyaç duymayacağınız bu takım, hiç modası geçmeyecek bir parça. Duruşuyla başlı başına bir yıldız olan bu takımıi birçok mekanda tercih edebilirsiniz. Hem ofis hem de davetler için çok uygun bir seçenek. İddia ediyoruz; yeşilin griyle karıştırılmış bu harika tonu, herkese yakışacak. Her ten rengi ile ayrı güzel duracağına inandığımız bu takım vazgeçilmez parçalarınızdan biri olacak. Uzunluğu ve modeliyle sadece ceketi bile birçok elbiseniz ile birlikte tercih edebilirsiniz.

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Vazgeçilmezimiz: Deri!

Etek, şort, pantolon ya da elbise; her kıyafetle deri ceketleri kombinleyebilirsiniz. Bu ceket de blazer tasarımı ile ofis ve davetlerde de tercih edilebilir. Deri etek ya da pantolonunuzla bu ceketi birleştirip bir takım elde edebilirsiniz. Ayrıca bildiğiniz gibi siyah bir deri ceket dolabınızda mutlaka bulunması gerekenlerden biri. Zamansız oluşu ile her zaman sizinle birlikte olabilir. Birçok mevsimde, zamanda ve mekanda da kullanılabilir. Ayrıca kot pantolonlarınızla da günlük kullanıma çok uygun bir parça. Bütün ayakkabı tercihlerinizle de çok kolay uyum sağlayabilir.

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Farklı dokunuşlar...

Klasik çizgiye farklı bir görünüş kazandırmak bu olsa gerek. Bomber bir ceket gibi görünüm kazandırılmış üstü ve havuç model dediğimiz altıyla çok farklı bir takım. Ceketi ve pantolonu ayrı ayrı da tercih edebilirsiniz. Sonbahara uygun yeşil tondaki bu takımla botları veya çizmeleri birleştirmek de çok uyumlu olabilir. Crop şekilde tasarlanmış bu ceket geçiş dönemleri için de harika bir tercih. İnce bantlı topuklu ayakkabılarınızla da çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Ayrıca ceket, elbiselerinizin üstünde de size harika bir tarz kazandırabilir.

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Tek başına bir yıldız

Her kıyafetinizle kombinleyebileceğiniz başlı başına yıldız gibi görünen bir ceket. Tüvit dediğimiz kumaşla tasarlanmış bu ceket, sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi. Bu ceketi çoraplarla birlikte mini etekle ve dar pantolonlarla kullanabilirsiniz. Bu ceket, hem kumaş hem kot pantolon üzerinde çok şık duracak. Tüvit kumaştan bir mini etek de bu ceketin takımı olabilir. Kareli deseniyle vintage bir hava da yakalayabileceğiniz bu ceketi ofis şıklığınız için de düşünebilirsiniz. Renkli yapısıyla birçok aksesuar ve renkle birleştirilebilir ve böylece birçok kombininiz ile uyum sağlayabilir.

Frolada Kadın Tüvit Ceket'e buradan ulaşabilirsiniz.

O bir CEO!

Gri de en güzel sonbahar renklerinden biri. Neredeyse her renkle uyum sağlayabilecek olan bu takım, ofis şıklığı için çok uygun. Takımınızı hem spor ayakkabılarla hem de topuklularla kullanabilirsiniz. İçinde gömlek, tişört ya da bluz tercih edebilirsiniz. Renkli ve desenli olan bir fular, takımınız için iyi bir eşlikçi olabilir. Klasik çizgideki bu takımın içinde bir gömlek tercih ederseniz onu bir kravat ile tamamlayabilirsiniz. Kravat ve topuklu ayakkabıyı aynı tarzda birleştirmek de çok farklı görünebilir ve dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

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